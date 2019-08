Živnostníci musia poistné v novej výške zaplatiť do 8. augusta

Sociálna poisťovňa posielala oznámenia takmer 180.000 živnostníkom.

Bratislava 6. augusta (TASR) - Pre živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) je 8. august každoročne termínom, ku ktorému prvý raz platia poistné na základe príjmov za predošlý rok. Upozorňuje na to Sociálna poisťovňa (SP).



Týka sa to SZČO, ktoré nemali predĺženú lehotu na odovzdanie daňového priznania, čiže odovzdali ho v riadnom termíne ku koncu marca a Sociálna poisťovňa im na základe neho v termíne do 22. júla oznámila novú výšku poistného. "Ak si doteraz informáciu zaslanú listom alebo v e-schránke zo Sociálnej poisťovne neskontrolovali, je najvyšší čas, aby tak urobili a ak sa im zmenila výška poistného, aby si upravili platobný príkaz v banke," upozorňuje hovorca SP Peter Višváder.



Termín splatnosti poistného v novej výške je do 8. augusta tohto roka. Poistné na sociálne poistenie potom platia pravidelne vždy k 8. dňu v mesiaci za predošlý mesiac až do zmeny v budúcom roku.



SP posielala oznámenia takmer 180.000 živnostníkom. V prípade 24.000 od júla vzniká odvodová povinnosť, u zhruba 10.000 zaniká a u zvyšných asi 140.000 sa výška odvodov mení. Najnižšie, minimálne povinné poistné zostáva (vo výške 158,11 eura).