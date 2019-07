Živnostníci si môžu platby poistného kontrolovať cez saldokonto

Na získanie prístupu k elektronickej službe saldokonto stačí s dokladom totožnosti navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu a podpísať dohodu o elektronickej komunikácii.

Bratislava 18. júla (TASR) - Aktuálny stav platieb na sociálne poistenie si môžu živnostníci sledovať aj cez tzv. saldokonto. Táto elektronická služba im poskytuje prehľad o aktuálnom stave ich účtu, čiže či majú nedoplatok alebo preplatok a či uhrádzajú poistné v správnej výške. Rovnako získajú prehľad predpisov poistného generovaných na základe spracovaných daňových priznaní, podľa ktorých si skontrolujú, koľko majú zaplatiť.



"Prostredníctvom saldokonta si teda môžu sledovať aj svoje nové či upravené platby poistného od 1. júla 2019, ktoré im Sociálna poisťovňa písomne oznamuje v týchto dňoch, a ktoré je potrebné uhradiť do 8. augusta 2019," informuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.



Na získanie prístupu k elektronickej službe saldokonto stačí s dokladom totožnosti navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu a podpísať dohodu o elektronickej komunikácii. Táto služba je bezplatná, SZČO pri jej vybavovaní dostane na počkanie aj tzv. GRID kartu. Ak už má GRID kartu na prístup do inej elektronickej služby poisťovne, napr. k individuálnemu účtu poistenca, GRID karta mu zostáva rovnaká.



Služba saldokonto je prístupná po prihlásení do elektronických služieb Sociálnej poisťovne (e-služby) a je možné ju využívať kedykoľvek online.