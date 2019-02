Živnostníkovi, ktorý začne zamestnávať, pribudnú povinnosti

Ako zamestnávatelia sú povinní prihlásiť sa v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta svojho trvalého pobytu, prípadne v mieste, kde vedú evidenciu miezd.

Bratislava 5. februára (TASR) - Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) sa stanú zamestnávateľmi, ak sa rozhodnú zamestnať čo i len jednu osobu. Z toho im vyplynú aj nové povinnosti voči Sociálnej poisťovni.



"Ako zamestnávatelia sú povinní prihlásiť sa v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta svojho trvalého pobytu, prípadne v mieste, kde vedú evidenciu miezd. Zamestnávateľ sa prihlasuje najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. Zamestnávateľ tiež prihlasuje zamestnanca do registra poistencov, a to ešte pred začiatkom výkonu jeho činnosti," upozorňuje hovorca poisťovne Peter Višváder.



Povinnosti si zamestnávateľ musí splniť aj keď zamestnávať prestane. Zamestnanca odhlasuje zo sociálneho poistenia do ôsmich dní odo dňa zániku pracovného pomeru a ak už nebude zamestnávať ani jedného zamestnanca, je nevyhnutné, aby sa tiež odhlásil z registra zamestnávateľov, a to v osemdňovej lehote.



Od momentu, keď živnostník začne zamestnávať, je povinný plniť si všetky povinnosti zamestnávateľa, povinnosti za zamestnanca a naďalej aj svoje povinnosti ako SZČO.