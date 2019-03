ZLATÁ HORÚČKA: Slovensko sa stáva lídrom v investovaní do kryptomien

Prvý nákup za bitcoin uskutočnil Laszlo Hanyecz, kalifornský programátor. Kúpil 2 pizze za 10 000 bitcoinov. V dnešných cenách bitcoinu za ne zaplatil 33 miliónov EUR. Koľko píz by asi mohol mať za ne dnes? Ilustračné foto Foto: TASR

Zlatá horúčka a časy po nej

Z nuly do tisícov a späť



Mladý programátor (meno máme k dispozícii) nakúpil bitcoiny v čase, keď o nich vedelo len málo ľudí, doslova za pár centov. Keď sa cena bitcoinu prvý krát priblížila k 1 000 EUR, s radosťou ich všetky predal a kúpil si rodinné auto. „Keď sa cena bitcoinu pohybovala okolo 10 000 EUR, nemal som ďaleko k depresii,“ priznal sa neskôr. Na druhej strane však dopadol lepšie ako jeho kamaráti, ktorí, povzbudení jeho úspechom, nakupovali bitcoin v čase cenovej bubliny a dnes počítajú straty.

Praktická rada



Ak ste budúci investor a rozhodnete sa investovať do portfólia kryptomien cez investičnú spoločnosť, vždy si skontrolujte, kde má sídlo, aké účtuje poplatky a ako ich produkt funguje. Rozhodne je lepšie vyhnúť sa ponukám sľubujúcim garantované výnosy, neregulovaným podielovým fondom, a taktiež ponukám so sídlom v daňových rajoch a iných lokalitách s nízkou vymožiteľnosťou práva.

Slováci sú oproti USA o krok ďalej

Spoločnosť Fumbi



Bratislava 9. marca (OTS) – Bratislava 9. marca (OTS) – Aj keď sa dnes o kryptomenách často hovorí najmä v súvislosti s obrovskými nárastmi či poklesmi kurzu jednotlivých mien, zrodom milionárov či bankrotárov zo dňa na deň, pointa rozbiehajúceho sa svetového trendu je celkom inde. Seriál článkov o Zlatej kryptomenovej horúčke, ktorého prvý diel práve čítate, bude v skutočnosti seriálom o jej konci a začiatku celkom novej éry.Tak, ako bude v budúcnosti úplne bežnou záležitosťou využívanie elektromobilu a o niekoľko rokov zrejme aj autonómneho vozidla s elektrickým pohonom, bude normálne aj platenie alebo ukladanie financií v kryptomenách.Nebudú to už časy Zlatej bitcoinovej horúčky, ale normálny racionálny spôsob ako využívať a zhodnocovať vlastné financie výhodnejším spôsobom než je ich uloženie v banke. Táto budúcnosť, podobne ako v prípade elektrických či autonómnych vozidiel sa začína už dnes. A práve tak, ako v ére nástupu internetu, lap–topov, či mobilov, aj teraz má výhodu ten, kto ju pochopí a nové zručnosti sa naučí skôr.komentoval situáciu Juraj Forgács, zakladateľ projektuTento koncept je jedinečný v tom, že sa neopiera o podielové fondy, ale o zdieľanú ekonomiku. Investori zapojení v sieti si navzájom pomáhajú udržiavať portfólio zviazané s hodnotou celého trhu kryptomien, a to pri minimálnych nákladoch. Celý systém je riadený Fumbi algoritmom.Zmyslom projektu je umožniť akémukoľvek investorovi s prístupom na internet uložiť si časť úspor v krytomenách, ale vyhnúť sa pritom riziku, že o ne príde v dôsledku náhlej zmeny kurzu niektorej konkrétnej meny. Investor potom zarába pomalšie, ako v časoch Zlatej kryptomenovej horúčky, ale s oveľa nižším rizikom. Zdrojom jeho zisku je rast trhu s kryptomenami ako taký.vyhlásil viceprezident IBM Jesse Lund v rozhovore pre Crypto Finder 20. februára 2019. Na jeho formulácii je najdôležitejší výraz. Pre krátkodobé špekulácie je preto cenový horizont jedného milióna USD úplne bez významu. S lákavou vidinou rýchleho zisku je potrebné sa rozlúčiť a obrniť sa rozumom a trpezlivosťou.Avšak pri dlhodobom uložení je podľa Forgácsa možné si stanoviť za investičný cieľ dokoncakonštatuje zakladateľ Fumbi Na to, aby 100-500 násobné zhodnotenie nastalo, podľa neho postačí, aby v kryptomenách v budúcnosti prebiehalo 5-10% platobných transakcií.upozorňuje Forgács.Dlhodobé investovanie sa od špekulácie líši tým, že investor nenaháňa krátkodobý, ale robí dlhodobé rozhodnutie. Pre investovanie i pre špekuláciu však platí, že je potrebné robiť informované a racionálne rozhodnutia. Inak prichádza emočný stres z každodenného pohybu trhu a s ním spojené nevyhnutné straty. Bez dlhodobej stratégie je takéto špekulovanie najlepším spôsobom, ako prísť o peniaze. O čo sa pri rozhodovaní oprieť?Dnes je ťažké povedať, ktorá kryptomena v konkurenčnom boji zvíťazí, preto je asi najbezpečnejšou stratégiou investovanie do portfólia, ktoré sa skladá z viacerých kryptomien. Prichádzajú však ďalšie otázky: ako také portfólio nakúpiť, ako ho bezpečne uložiť, ako prípadne vybrať zisky?Tento problém si všimlo a snaží sa ho riešiť viacero zahraničných spoločností. Pri spolupráci s nimi však treba byť ostražitý. Spoločnosti predávajúce investičné produkty v kryptomenách nemusia byť vždy regulované. O to dôležitejšie je postupovať s rozvahou a nájsť na investovanie nielen správny nástroj, ale aj správnu investičnú spoločnosť.V prvom rade je potrebné dbať na to, kde má daná firma sídlo. Ak sa nachádza v tzv. daňovom raji, je to pravdepodobne s cieľom vyhnúť sa nielen daniam, ale aj kontrole a vymáhateľnosti pohľadávok. Obzvlášť si treba dať pozor v prípade, ak firma neponúka kryptomeny samotné, ale iba podiel v indexovom fonde.V takom prípade sa totiž nestanete vlastníkom kryptomien samotných, ale cenného papiera, ktorý vám nakoniec nemusí nikto preplatiť. V USA momentálne prebieha schvaľovanie prvých regulovaných fondov, kde bude možné bezpečnejšie investovať, avšak zatiaľ iba do bitcoinu.Aj keď sú kryptomeny medzinárodné, tak pri investovaní môže platiť: všade dobre, na Slovensku najlepšie.Slovenská spoločnosť Fumbi už dnes ponúka investovanie do dynamického portfólia kryptomien, ktoré sleduje vývoj celého trhu. Je prvá svojho druhu, pretože ponúka investovanie i sporenie v kryptomenách pre širokú verejnosť už pri malej výške vkladu. Navyše, funguje podľa slovenského práva a nevyužíva kolektívne investovanie. Klienti Fumbi zostávajú priamymi a výlučnými vlastníkmi svojich kryptomien.Koncept Fumbi sa neopiera o podielové fondy, ale o zdieľanú ekonomiku. Investori zapojení v sieti si navzájom pomáhajú udržiavať portfólio zviazané s hodnotou celého trhu kryptomien.povedal Juraj Forgács.