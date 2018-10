Zmena prerozdeľovania poistného má VšZP priniesť viac peňazí

Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera návrh na zmenu prerozdeľovacieho mechanizmu uvítala.

Bratislava 7. októbra (TASR) – Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) bude vedieť vyhodnotiť plánovanú zmenu prerozdeľovania poistného až po jej zavedení do praxe, mala by jej priniesť viac peňazí. Súkromná Dôvera ju víta, Union zdravotná poisťovňa zase pripomína, že spravodlivosť by sa mala vniesť aj do výpočtov paušálnych platieb pre pohotovosti či záchranky.



"K vplyvom zmien v novom prerozdeľovacom mechanizme sa bude môcť VšZP vyjadriť až po ich reálnom uvedení do praxe a dôkladnej analýze. Podľa aktuálnych prediktívnych prepočtov Ministerstva zdravotníctva SR nový prerozdeľovací mechanizmus prinesie VšZP finančné zdroje navyše," uviedla pre TASR hovorkyňa štátnej poisťovne Viktória Vasilenková.



Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera návrh na zmenu prerozdeľovacieho mechanizmu uvítala. "Snahou všetkých zdravotných poisťovní bolo zlepšiť prerozdeľovací mechanizmus tak, aby bol spravodlivejší. Ukázalo sa, že doposiaľ používané parametre ako vek, pohlavie, typ platiteľa a farmaceuticko-nákladové skupiny nedostatočne odzrkadľujú chorobnosť a zvýšenú nákladovosť jednotlivých poistencov," skonštatoval pre TASR jej PR špecialista Matej Štepianský.



Súkromná Union zdravotná poisťovňa poukazuje, že pre dosiahnutie vyššej spravodlivosti by bolo potrebné vniesť rovnakú logiku aj pre výpočet paušálnych platieb v oblasti ambulantnej pohotovostnej služby, urgentov, zubnej lekárskej služby prvej pomoci a záchraniek. "ZP Union v minulosti viackrát apelovala na úpravu výpočtu paušálov, avšak zatiaľ sa to do praxe nepretavilo," povedal pre TASR jej hovorca Matej Neumann.



Návrh ministerstva zdravotníctva na zmenu prerozdeľovacieho systému už odobrila vláda. Novelou zákona o zdravotných poisťovniach a o dohľade nad zdravotnou starostlivosťou sa má na októbrovej schôdzi zaoberať parlament.



Na zmene sa podieľala Asociácia zdravotných poisťovní SR, ktorej s analýzou údajov, posúdením a zmenou prerozdeľovacieho mechanizmu na Slovensku pomáhala holandská spoločnosť Gupta Strategists. Asociácia sa s ministerstvom zdravotníctva dohodla na akceptovaní odporúčaní holandskej spoločnosti. Tie sa odzrkadlili aj v legislatívnom návrhu. Návrh prerozdelenia spočíva v zmene štatistického modelu, ktorý je na pozadí prerozdeľovacieho mechanizmu.



Prerozdeľovací mechanizmus a určitý štatistický model má niekoľkoročnú históriu. Priebežne sa upravuje tak, aby sa zvyšovala predikčná sila modelu. Najnovšia úprava modelu má za cieľ presnejším spôsobom predpokladať náklady poistencov. Príjmová stránka zdravotných poisťovní by mala byť presnejšie a spravodlivejšie organizovaná.