Zmeny klímy zasiahli aj pestovanie kávy v Etiópii

Stúpajúce teploty a čoraz väčšie suchá ohrozujú úrodu a produkciu kávy. Etiópia sa snaží tieto problémy riešiť presunom kávovníkov do väčších nadmorských výšok.

Addis Abeba 9. júna (TASR) - Len pár krajín berie kávu tak vážne ako Etiópia. A nielen preto, že je rodiskom obľúbenej Arabicy. Lenže ani jej sa nevyhli klimatické zmeny. Stúpajúce teploty a čoraz väčšie suchá ohrozujú úrodu a produkciu kávy. Etiópia sa snaží tieto problémy riešiť presunom kávovníkov do väčších nadmorských výšok.



Popri svojej kultúrnej hodnote je káva najväčším zdrojom príjmov Etiópie. V sezónne 2016 - 2017 sa jej vyviezlo takmer 220.000 ton a hodnota exportu dosiahla viac ako 860 miliónov USD (731,66 milióna eur). Ale teplota v regiónoch vo východnej Etiópii, kde sa káva tradične pestuje, v uplynulých troch desaťročiach stúpla v priemere o 1,3 stupňa Celzia podľa Environment, Climate Change and Coffee Forest Forum (ECCCFF), etiópskej mimovládnej organizácie.



Nárast teploty spôsobil väčšie suchá. A vzhľadom na to, že káva je plodina citlivá na vlhkosť aj teplotu, zmeny klímy zhoršili choroby, ktoré postihujú kávové bobule.



V dôsledku toho Etiópia každý rok stráca tisíce hektárov kávovníkov v tradičných pestovateľských oblastiach, čo vyvoláva obavy o budúcnosť produkcie kávy v tejto krajine. Vláda sa preto snaží povzbudiť farmárov, aby pestovali kávu vo väčších výškach, až 3200 metrov nad hladinou mora, čo je približne o 1000 metrov vyššie ako doteraz. To by mohlo pomôcť zmierniť niektoré problémy spôsobené zmenou klímy, uviedol Birhanu Tsegaye z etiópskeho úradu, ktorý pomáha pestovateľom kávy, čaju a korenia.



"Ako rastú teploty, tak oblasti, ktoré predtým neboli vhodné na pestovanie kávy, sa stali vhodnými, čo predstavuje príležitosť pre krajinu vyrovnať sa s klimatickými zmenami," povedal. Až 90 % etiópskych pestovateľov kávy sú drobní farmári. Toto odvetvie priamo a nepriamo zamestnáva 20 % zo 100 miliónov obyvateľov krajiny.



Vývoz kávy v ostatných piatich rokoch znamenal veľké výkyvy, takže je ťažké rozoznať akýkoľvek trend, uviedol Tsegaye. V krajine totiž každý rok pribudnú desiatky tisíc hektárov nových kávových plantáží, ktoré nahrádzajú stratené plantáže v tradičných oblastiach, dodal.



Vláda sa tiež zapojila do boja proti klimatickým zmenám a ponúka farmárom školenia, napríklad o tienení kávovníkov, udržovaní nižších teplôt, zavlažovaní a lepšej manipulácii s plodmi po zbere. Podporuje tiež odrody, ktoré lepšie odolávajú chorobám a extrémnom počasia. Tadese Woldemariam, technický poradca pre trh s kávou, však upozorňuje, že pri presune kávovníkov do oblastí, kde predtým nerástli, by sa malo postupovať opatrne. Mohlo by to mať vedľajšie účinky.



"Keď zmiznú tradičné oblasti produkujúce kávu, zmiznú tisíce rokov kultúry pestovania kávy," skonštatoval. "Podhorské oblasti Etiópie s malou históriou výroby kávy môžu byť alternatívou len vtedy, ak sa podarí udržať aj kvalitu kávy," pripomenul a dodal, že Etiópia beží s časom o závod, aby zachránila svoj kávový priemysel.



(1 EUR = 1,1754 USD)