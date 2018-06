Zmeny pri dani z príjmu riešia problémy pri zdaňovaní kryptomien

Rezort financií zároveň poukázal na to, že ide o oblasť, ktorá sa rýchlo vyvíja a ak sa v praxi objavia problémy, ministerstvo bude reagovať.

Bratislava 28. júna (TASR) – Novela zákona o dani z príjmov rieši väčšinu problematických oblastí zdaňovania kryptomien. Uviedlo to pre TASR Ministerstvo financií (MF) SR v reakcii na kritiku daňových poradcov o tom, že sa stále objavuje mnoho nejasností v postupe zdaňovania virtuálnych mien. Rezort zároveň poukázal na to, že ide o oblasť, ktorá sa rýchlo vyvíja a ak sa v praxi objavia problémy, ministerstvo bude reagovať.



Schválená právna úprava podľa daňového poradcu a partnera spoločnosti Accace Petra Pašeka stále nepokrýva množstvo oblastí, ako napríklad možný pokles trhovej hodnoty kryptomien. Odporúča, aby sa zdaňoval vždy len prírastok na majetku daňovníka a aby sa za zdaniteľný príjem nepovažovala výmena jednej kryptomeny za druhú, ale až výmena virtuálnej meny za fiat menu, resp. za obstaranú službu alebo majetok. MF však upozorňuje, že aj pri výmene jednej kryptomeny za inú môže dôjsť k realizácii prírastku majetku.



"Súhlasíme s názorom, že sa má zdaňovať prírastok majetku. Hodnota majetku (virtuálnej meny) sa však mení na dennej báze. Pre účely daní však umožňujeme odklad zdanenia prírastku majetku. K zdaneniu dochádza až následne vo vybraných časových okamihoch, ktorými je napríklad aj výmena jednej virtuálnej meny za inú," priblížila hovorkyňa MF SR Alexandra Gogová.



Daňový poradca uviedol ako nejasne upravené oblasti napríklad aj problematiku ICO (Initial Coin Offering) "emitenta" virtuálnej meny či oceňovanie virtuálnych mien získaných ťažbou. "Nie je úplne zrejmé, ako a čo účtovať v momente, kedy tzv. 'miner' získa odmenu za svoju prácu, a to do času, kým danú virtuálnu menu nevymení za inú virtuálnu menu, resp. ju odplatne vymení, prípadne si za ňu obstará iný majetok, resp. službu," skonštatoval Pašek.



Aktuálnou otázkou je podľa neho aj problematika tzv. forku, najmä v podobe vzniku novej kryptomeny, alebo vznik tzv. ETF (fondy obchodované na burze) na virtuálne meny. Pašek dodal, že pri predaji takýchto ETF na virtuálne meny nie je správne považovať ich za cenné papiere, a teda v prípade ich držby počas doby dlhšej ako jeden rok uplatniť oslobodenie od dane z príjmov.