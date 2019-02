Zmiernenie podmienok na poskytnutie bezplatného účtu v pléne neprešlo

Maximálny mesačný príjem, ktorým súčasne platná legislatíva podmieňuje poskytnutie bankového účtu s nulovým poplatkom, sa mal podľa návrhu zvýšiť na 1250 eur.

Bratislava 5. februára (TASR) - Väčšie zmiernenie podmienok na poskytnutie základného bezplatného bankového účtu tak, ako to navrhovali poslanci hnutia Sme rodina, v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli.



Maximálny mesačný príjem, ktorým súčasne platná legislatíva podmieňuje poskytnutie bankového účtu s nulovým poplatkom, sa mal podľa návrhu zvýšiť na 1250 eur a ročný úhrn kreditných transakcií podľa navrhovanej úpravy nemal presiahnuť 20.000 eur. Tieto zmeny hnutie navrhovalo v novele zákona o bankách.



"Ku koncu októbra 2018 zaznamenali banky zisk 573 miliónov eur, čo je o 25,5 milióna eur viac ako pred rokom. Najviac zarobili na poplatkoch a províziách. Aj napriek tomu poplatky v bankách v SR v posledných mesiacoch neúmerne vzrástli. To má za následok nepriaznivý vplyv na obyvateľov SR," konštatovali poslanci hnutia.



Základný bankový produkt je balík služieb, ktorý musí povinne každá banka zaradiť do balíkového portfólia svojich produktov. Podmienkou zriadenia a vedenia základného bankového produktu je, že klient nevlastní v žiadnej banke a ani v žiadnej pobočke zahraničnej banky osobný účet. Od začiatku roka 2019 zvýšila vláda maximálny limit mesačného čistého príjmu na jeho poskytnutie z pôvodných 400 eur na 1,1-násobok minimálnej mzdy, čo je 572 eur za mesiac alebo pripísanými prostriedkami do 7800 eur za rok, čo je 15-násobok minimálnej mzdy.