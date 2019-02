ZMOS: Nezaviazali sme sa, že rodičia nebudú musieť doplácať za obedy

V súvislosti s očakávaným nárastom počtu detí, ktoré sa budú stravovať v školských jedálňach, Ministerstvo financií (MF) SR vyčlení popri dotácii aj prostriedky na technické vybavenie jedální.

Bratislava 7. februára (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa nezaviazalo k tomu, že ak budú náklady na jeden obed vyššie ako 1,20 eura, nebude samospráva žiadať od rodičov doplatenie rozdielu. "Nie je to ani reálne možné, lebo ZMOS takúto kompetenciu ani reálne nemá,“ upozornil hovorca združenia Michal Kaliňák



Strešná organizácia miest a obcí sa v tomto kontexte ohradila aj voči medializovaným informáciám o tom, že súčasťou dohody so ZMOS-om v rámci zámeru a presadzovania legislatívneho opatrenia bolo aj to, že združenie zabezpečí v praxi zavedenie opatrení na technické a personálne zabezpečenie projektu. "V pôsobnosti ZMOS nie je prikazovať či riadiť mestá a obce v ich rozhodovaní," poznamenal Kaliňák.



Podľa neho sa združenie snažilo pri rokovaniach s navrhovateľmi projektu vyrokovať také opatrenia, ktoré by aspoň čiastočne zmiernili negatívne dosahy s opatrením spojené. "Hoci naša ambícia bola, aby sa opatrenie zaviedlo až od januára 2020, dosiahli sme aspoň rozdelenie účinnosti navrhovaného opatrenia tak, aby sa projekt na základných školách začal neskôr, až od 1. 9. 2019. A tiež sa podarilo vyrokovať, aby bola zároveň samospráve poskytnutá pomoc pri personálnom a technickom zabezpečení riešení projektu," uviedol.



Upozornil na to, že aj v súlade so stanoviskom ZMOS-u parlament schválil novelu školského zákona, na základe ktorej je zriaďovateľ povinný znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania o dotáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to len v tom prípade, ak o dotáciu požiadal a aj do dostal. "Mestá a obce tak stanovujú výšku úhrady zákonného zástupcu dieťaťa za odobrané jedlo podľa reálnych cien potravín s kopírovaním výšky režijných nákladov. Túto výšku majú znížiť o výšku poskytnutej dotácie," ozrejmil Kaliňák. Poukázal zároveň na to, že výška poplatku odzrkadľuje reálne náklady školských jedální, kde do cenotvorby vstupujú aj režijné náklady (energie, mzdy a pod.), a tiež aj pohybujúce sa ceny potravín.



Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorú v decembri schválil parlament ustanovila dotáciu v sume 1,20 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo na vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu. V súvislosti s očakávaným nárastom počtu detí, ktoré sa budú stravovať v školských jedálňach, Ministerstvo financií (MF) SR vyčlení popri dotácii aj prostriedky na technické vybavenie jedální. Malo by ísť o dva milióny eur. A zároveň rezort práce zo svojej kapitoly vyčlení prostriedky na pomoc pre personálne kapacity. Malo by ísť o 1000 ľudí, ktorí budú ako pomocné sily pomáhať v jedálňach. Ministerstvo práce zabezpečí ich plat a plus ešte dá zriaďovateľom 60 eur na osobu na ďalšie výdavky, ktoré by s tým súviseli.