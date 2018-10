ZMOS podľa poskytovateľov sociálnych služieb diskriminuje občanov

Podľa APSS mnohé obce si od januára 2018 neplnia voči občanom u neverejných poskytovateľov finančné povinnosti vyplývajúce zo zákona o sociálnych službách.

Bratislava 22. októbra (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) svojím postojom diskriminuje odkázaných seniorov umiestnených u neverejných poskytovateľov. Uviedla to Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) v reakcii na stanovisko Rady ZMOS, ktorá nesúhlasí s návrhom na úpravu vzorca na výpočet finančného príspevku na prevádzku neštátnych zriaďovateľov.



"Je to hanba samosprávy, ktorá nie je schopná prijať zodpovednosť väčšiny svojich členov za ignorovanie zákona a za to, že časť svojich odkázaných občanov nechávajú bez finančnej pomoci. Rozdelili odkázaných na "ich" v samosprávnych zariadeniach a na "tých ostatných" u neverejných poskytovateľov," skonštatovala predsedníčka APSS Anna Ghannamová, ktorá zároveň zdôraznila, že mnohé obce si od januára 2018 neplnia voči občanom u neverejných poskytovateľov finančné povinnosti vyplývajúce zo zákona o sociálnych službách.



Ak si samospráva neplní povinnosti dané zákonom, zákon treba podľa Ghannamovej zmeniť. "Budeme žiadať buď okamžitú zmenu zákona a sankcie pre obce, ktoré ignorujú zákon, alebo urýchlené zriadenie Fondu odkázanosti, tak ako to navrhol predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD)," avizovala s tým, že o vzorci sa pravdepodobne rozhodne v utorok (23. 10.) na stretnutí zástupcov Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Rada ZMOS nesúhlasí s návrhom na úpravu vzorca na výpočet finančného príspevku na prevádzku neštátnych zriaďovateľov. ZMOS tiež odmieta tvrdenia, že mestá a obce porušujú právo občana na výber poskytovateľa príspevku na prevádzku neštátnych zriaďovateľov. Negatívny postoj má ZMOS aj k mimoriadnej dotácii pre neverejných poskytovateľov vo výške 10 miliónov eur v roku 2018. Nesúhlasí tiež so zrušením podmienky komunitných plánov, ako nástroja regulácie príspevku od štátu.