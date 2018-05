Zomrel predseda Dozornej rady Slovnaft a MOL G. Mosonyi

György Mosonyi začínal svoju kariéru v ropnom priemysle u predchodcu MOL – spoločnosti Áfor.

Bratislava 31. mája (TASR) – Po dlhej a vážnej chorobe zomrel vo veku 69 rokov György Mosonyi, predseda Dozornej rady Slovnaft, a.s., a dozornej rady spoločnosti MOL. TASR o tom informoval Ladislav Procházka zo spoločnosti Slovnaft.



Priblížil, že Mosonyi začínal svoju kariéru v ropnom priemysle u predchodcu MOL – spoločnosti Áfor. V roku 1974 nastúpil do maďarského zastúpenia spoločnosti Shell International Petroleum a v roku 1986 sa stal jej obchodným riaditeľom. Od roku 1994 do roku 1999 bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti Shell Maďarsko a zároveň bol v roku 1997 vymenovaný za prezidenta Shell pre strednú a východnú Európu.



Generálnym riaditeľom spoločnosti MOL sa Mosonyi podľa neho stal v roku 1999, zároveň bol členom jej predstavenstva. V čele spoločnosti bol do roku 2011 a v tomto období sa najväčšia maďarská spoločnosť stala plnohodnotným medzinárodným hráčom. Aj po ukončení pôsobenia na pozícii generálneho riaditeľa bol Mosonyi súčasťou spoločnosti MOL a až do svojho úmrtia bol predsedom jej dozornej rady, ako aj Dozornej rady Slovnaftu.



Mosonyi bol podľa Procházku zároveň predsedom maďarskej Obchodnej a priemyselnej komory a zastával viaceré pozície v prezídiu maďarskej Asociácie Joint Venture. V apríli 2012 bol tiež zvolený za člena predstavenstva spoločnosti Magyar Telekom.