Zomrel spoluzakladateľ koncernu s luxusným tovarom Alain Chevalier

Paríž 5. novembra (TASR) - Vo veku 87 rokov zomrel 1. novembra spoluzakladateľ koncernu LVMH Alain Chevalier. V nedeľu o tom v Paríži informoval Elyzejský palác.



V roku 1987 Chevalier spolu s Henrym Racamierom zlúčili spoločnosti Louis Vuitton a Moët Hennessy do jedného koncernu podnikajúceho s luxusným tovarom, ktorý sa skladá zo 70 obchodných značiek zamestnávajúcich po celom svete 150.000 ľudí.



K Chevalierovmu úmrtiu sa vyjadril aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý označil zosnulého magnáta za vizionára, ktorý "dal svoju inteligenciu a talent do služby politiky a priemyslu, prispieval svojou víziou a odhodlaním k tomu, aby dostal Francúzsko na prvé miesto v oblasti luxusu".



Do koncernu LVMH patria spoločnosti venujúce sa výrobe a predaju alkoholu, módy, kozmetiky či šperkov. Medzi najznámejšie značky patrí okrem Moët & Chandon, Hennessy a Luis Vuitton aj Dior, Sephora či TAG Heuer.