ŽOS Zvolen opravia českému dopravcovi ČD Cargo 21 rušňových motorov

ŽOS Zvolen podpísali s ČD Cargo dve zmluvy na výkony v súhrnnej výške 65 miliónov českých korún (asi 2,6 milióna eur).

Zvolen 15. apríla (TASR) - Tradičný slovenský výrobca a opravár hnacích koľajových vozidiel Železničné opravovne a strojárne (ŽOS) Zvolen v uplynulých dňoch uzavrel zmluvu s ďalším zahraničným partnerom - ČD Cargo. Po nedávnej rekonštrukcii dvoch vlakov pre prímestskú dopravu v Prahe, je tak v krátkom časovom úseku český nákladný železničný dopravca ďalším veľkým partnerom pre Zvolenčanov.



ŽOS Zvolen podpísali s ČD Cargo dve zmluvy na výkony v súhrnnej výške 65 miliónov českých korún (asi 2,6 milióna eur). Ich predmetom bude oprava celkovo 11 spaľovacích motorov hnacích dráhových vozidiel rady 750 a desať spaľovacích motorov rady 742 v rôznych rozsahoch opráv. Realizované budú v rokoch 2019 a 2020. Nová spolupráca je výsledkom teraz ukončených výberových konaní z minulého roka.



„Teší nás, že sme pre mnohých zahraničných klientov obchodným stabilným partnerom. Prevažná časť našich výkonov smeruje práve mimo Slovenska a považujeme to za skvelé zúročenie dlhodobých skúseností s opravami spaľovacích motorov, ako aj s opravami hnacích dráhových vozidiel radu 750,“ uviedol pri tejto príležitosti generálny riaditeľ ŽOS Zvolen Peter Rešetár. V minulom roku sa zrealizovali opravy aj do štátov ako Azerbajdžan či Poľsko.



ŽOS Zvolen boli v minulosti výhradným opravárom spaľovacích motorov vyrobených v bývalom Československu. Táto dohoda symbolizuje návrat k tradícii spred desiatok rokov. Aktuálne sa už vo Zvolene nachádza päť českých spaľovacích motorov. Dva už absolvovali komisionálnu prehliadku. Tieto motory pochádzajú z SOKV České Budějovice a OKV Břeclav.



V budúcnosti budú do ŽOS Zvolen pristavované spaľovacie motory už ako súčasť HDV radu 742, kde sa budú vykonávať zábeh, oživenie a funkčné skúšky vozidla v ŽOS Zvolen.



ŽOS Zvolen vznikli na viac ako 100-ročnej tradícii železničného 'opravárenstva', keď prvé železničné dielne tam vznikli už v roku 1872. Spoločnosť dnes zamestnáva približne 440 ľudí.