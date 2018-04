ZSPS a Smart Cities klub chcú spolupracovať v oblasti smart mobility

Memorandum bolo podpísané pri príležitosti konania konferencie Fórum slovenského stavebníctva a otvorenia veľtrhu Coneco 2018.

Bratislava 11. apríla (TASR) – Smart mobilita vrátane inteligentného parkovania, oblasť inteligentných budov a znižovanie spotreby energií. Aj tieto oblasti by mali byť predmetom memoranda o spolupráci, ktoré v stredu v Bratislave podpísal prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik a predseda Smart Cities klubu Miloslav Jurík.



Memorandum bolo podpísané pri príležitosti konania konferencie Fórum slovenského stavebníctva a otvorenia veľtrhu Coneco 2018. Partneri by sa mali zaoberať aj adaptáciou prostredia miest a regiónov na klimatické zmeny a oblasťou hospodárenia s vodou.



"Treba si uvedomiť, že smart cities nie sú len o informačných technológiách, sú to projekty v oblasti smart mobility, možno inteligentných budov či kvalitných a prístupných verejných priestorov, kde všade je priestor pre stavebné spoločnosti," priblížil Jurík. V rámci spolupráce počíta Smart Cities klub s využitím expertov ZSPS na rôznych konferenciách, ale aj s ich účasťou na projektoch. "Projekty v oblasti smart mobility, ktoré bez stavebníkov neurobíte, projekty v oblasti inteligentných budov, kde opäť jednak projekčné spoločnosti a potom stavebné spoločnosti sú dôležitým partnerom," vymenoval Jurík možnosti participácie ZSPS.



Elektronizácia a informačné technológie sú podľa Kováčika budúcnosťou aj v stavebníctve v rámci revolúcie Priemysel 4.0, ktoré sa tomuto trendu musí prispôsobovať. Pripomenul, že zatiaľ dobrovoľné nariadenie Európskej komisie (EK) hovorí o tom, že do roku 2023 by mali všetky verejné obstarávania fungovať len na platforme BIM (Building Information Modeling), teda elektronicky. "My dnes komunikujeme intenzívne s Ministerstvom dopravy a výstavby o tom, akým spôsobom pomôcť implementácii (BIM – pozn. TASR) do verejných obstarávaní, do legislatívy, tak, aby sme tento proces podporili aj vo verejnom stavebníctve, v tom súkromnom sa zavádza pre svoje jednoznačné výhody sám," poznamenal Kováčik.



Zároveň zdôraznil, že ak sa majú stavať len budovy s takmer nulovou až nulovou spotrebou energie, nedá sa to bez využitia nových technológií, či už stavebných, ale aj informačných. "My dnes aj potrebujeme v stavebníctve nové profesie, elektronikov, potrebujeme technikov na špeciálne materiály a podobne," podotkol Kováčik, pričom s tým súvisí aj problematika vzdelávania a rekvalifikácie pracovníkov, ktorí by boli schopní tieto nové výzvy realizovať.