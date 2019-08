ŽSR: Objem prostriedkov na údržbu tratí sa kontinuálne zvyšuje

Železnice odmietajú šírenie poplašných správ a dezinterpretáciu faktov. Priblížili, že v roku 2016 investovali do údržby a opráv tratí a infraštruktúry 65 miliónov eur.

Bratislava 19. augusta (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) za posledné roky kontinuálne zvyšovali objem prostriedkov do údržby a opráv tratí a infraštruktúry. V reakcii na vyjadrenia hnutia OĽaNO to uviedol hovorca ŽSR Michal Lukáč.



Poslanec hnutia Ján Marosz na pondelkovej tlačovej konferencii uviedol, že takmer tretina všetkých železničných tratí je v zlom a nevyhovujúcom stave. Zlý stav infraštruktúry pritom spôsobuje meškanie vlakov. ŽSR navyše podľa neho v súčasnosti zavádzajú opatrenia na výrazné škrtanie výdavkov na údržbu. Dôvodom má byť podľa experta hnutia na dopravu Jiřího Kubáčka nepriaznivá finančná situácia ŽSR.



Železnice odmietajú šírenie poplašných správ a dezinterpretáciu faktov. Priblížili, že v roku 2016 investovali do údržby a opráv tratí a infraštruktúry 65 miliónov eur, v roku 2017 takmer 78 miliónov eur, v roku 2018 už 82 miliónov eur a za prvých sedem mesiacov tohto roka 43 miliónov eur.



"Prioritou vedenia ŽSR je prijímať koncepčné a dlhodobé riešenia. Tie budú zahrnuté aj v novej stratégii, ktorá bude predstavená na jeseň," skonštatoval Lukáč. Zároveň poznamenal, že technický stav na trati Fiľakovo – Lučenec je vzhľadom na životnosť infraštruktúry prekonaný. Z tohto dôvodu ŽSR pripravujú projektovú dokumentáciu, ktorej realizáciou bude kompletná rekonštrukcia trate na danom úseku. Dlhodobý stav podľa hovorcu nevyriešia čiastkové a nekoncepčné opatrenia.



ŽSR súčasne pripravujú aj dispečerizáciu viacerých úsekov tratí, ako Prievidza – Jelšovce, Kuzmice – Pribeník či Prešov – Strážske. To by malo viesť k úsporám personálu. "ŽSR takisto úspešne realizovali projekty TIP Žilina a TIP Lužianky, ktoré prinášajú výnosy radovo v miliónoch eur ročne. Tieto prostriedky investujú ŽSR späť do údržby infraštruktúry," ozrejmil Lukáč.



Zdôraznil, že ŽSR finančne pociťujú pokles výkonov v nákladnej vlakovej doprave, ktorý sa prejavuje aj poklesom príjmov železníc z poplatkov za dopravnú cestu. "Práve preto ŽSR prijali niekoľko interných opatrení preventívneho charakteru – ktoré znamenajú aj efektívnejšie hospodárenie. Žiadne z vydaných opatrení neznižuje bezpečnosť dopravy ani úroveň údržby infraštruktúry, čo sú priority ŽSR," podotkol hovorca. Očakávané osobné náklady ŽSR na tento rok predstavujú približne 280 miliónov eur. Podľa Lukáča ide medziročne o 27 miliónov viac aj vzhľadom na opatrenia vyplývajúce zo sociálneho balíčka.



Zároveň dodal, že Kubáček pôsobil v rokoch 2010 až 2016 na pozícii generálneho riaditeľa sekcie železničnej a kombinovanej dopravy na ministerstve dopravy a mal všetky kompetencie, aby systém tvorby dotácie pre ŽSR zmenil. "Výsledok je, žiaľ, opačný a jeho kritika nie je na mieste, keďže sa o vznik aktuálneho stavu zaslúžil," skonštatoval Lukáč.