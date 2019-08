Železničiari pracujú na zvýšení priepustnosti tratí v okolí Bratislavy

ŽSR v súčasnosti zabezpečujú spracovanie štúdie uskutočniteľnosti na zvýšenie priepustnosti trate Bratislava-Nové Mesto – Komárno.

Bratislava 8. augusta (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pracujú na zvýšení priepustnosti železničných tratí v okolí Bratislavy. Pripravujú zavedenie opatrení, ktoré by mali zabezpečiť zvýšenie frekvencie osobnej či nákladnej dopravy. Týkajú sa tratí Bratislava-Nové Mesto – Komárno a Bratislava – Trnava. Informoval o tom hovorca ŽSR Michal Lukáč.



ŽSR v súčasnosti zabezpečujú spracovanie štúdie uskutočniteľnosti na zvýšenie priepustnosti trate Bratislava-Nové Mesto – Komárno. V rámci nej sa budú posudzovať konkrétne návrhy, ktoré by mali pomôcť dosiahnuť výhľadovo požadovanú kapacitu. Rovnako budú identifikované a posúdené lokality vhodné na zriadenie dvojkoľajných úsekov, výstavbu nových výhybní, predĺženie staničných koľají, zvýšenie rýchlosti a možnú elektrifikáciu. Železnice predpokladajú ukončenie štúdie v januári 2020. O ďalšom postupe sa rozhodne na základe jej výsledkov.



Dovtedy pripravujú ŽSR niekoľko menších opatrení v záujme urýchlenia dopravy v uvedenom úseku. "Jedným z opatrení je zriadenie odbočky Ružinov, ktorou sa zabezpečí zvýšenie frekvencie vlakov zo súčasných troch na štyri za hodinu, obmedzia sa meškania a skráti sa celkový čas jazdy na tejto trati," opísal generálny riaditeľ ŽSR Juraj Tkáč. Priemerné trvanie cesty napríklad na trase Kvetoslavov – Bratislava-Nové Mesto by sa malo znížiť na 23 minút.



Podľa Tkáča je pre ŽSR prioritou číslo jeden preferencia vlakovej dopravy. "Všetci dobre poznáme dopravnú situáciu na juh od Bratislavy, preto sme sa rozhodli konať," doplnil Tkáč, ktorý predpokladá skoré spustenie verejného obstarávania na realizáciu diela, aby mohlo dôjsť k jeho dobudovaniu už koncom roka 2022. Dielo plánujú železnice financovať z operačného programu Integrovaná infraštruktúra.



Ďalším opatrením na trati Bratislava – Komárno je vybudovanie odstavnej koľaje na nákladné vlaky v stanici Košariská, ktoré by malo tiež prispieť k zvýšeniu priepustnosti trate pre osobnú aj nákladnú dopravu.



Súčasne je zámerom železníc aj zvýšenie priepustnosti trate Bratislava – Trnava, ktorá je najvyťaženejšia na Slovensku. Pridanie tretej koľaje by si však podľa ŽSR v súčasnosti vyžiadalo obrovské finančné náklady a značne by to obmedzilo komfort cestujúcich počas stavby. ŽSR preto pripravujú úpravu zabezpečovacieho zariadenia, čo označujú za efektívnejšie technické riešenie. "V praxi to bude znamenať zahustenie siete semaforov, ktoré dnes máme na každom šiestom kilometri. Po novom by sa nachádzali na každom kilometri ako na iných vyťažených tratiach na Slovensku či v okolitých krajinách," priblížil riaditeľ odboru stratégie ŽSR Rastislav Farkaš.



Vlaky tak budú môcť byť vypravované v kratšom časovom intervale, čo by malo zásadne zvýšiť kapacitu železničnej trate. Súčasná kapacita trate podľa Farkaša umožňuje iba minimálne zvýšenie počtu vlakov, aj to iba za podmienky predĺženia cestovných časov a zvýšenia meškania. Náklady na úpravu zabezpečovacieho zariadenia železnice odhadujú na 20 miliónov eur.