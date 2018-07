ŽSR sa ohradili voči vyjadreniam OĽaNO o drahých nákupoch

Podľa OĽaNO sú niektoré obstarávania v ŽSR predražené. Napríklad nákup tričiek, pracieho prášku a takzvaných nočných výpraviek. Nákupy uviedli v súvislosti s nedostatkom financií na opravy koľají.

Bratislava 24. júla (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) postupujú pri výberových konaniach vždy podľa platnej legislatívy a dodržiavajú zákonné princípy Zákona o verejnom obstarávaní. Zdôraznila to hovorkyňa spoločnosti Martina Pavliková v reakcii na utorkové vyjadrenia predstaviteľov opozičného hnutia OĽaNO.



Podľa hnutia sú niektoré obstarávania ŽSR predražené. Spomenuli napríklad nákup tričiek, pracieho prášku a takzvaných nočných výpraviek. Nákupy uviedli v súvislosti s nedostatkom financií na opravy koľají, ktorých stav sa podľa OĽaNO zhoršuje.



"Z nášho pohľadu sú uvedené informácie zámerne podsúvané v iných súvislostiach, ako je realita," doplnila Pavliková. ŽSR sa podľa jej slov voči vyjadreniam OĽaNO rázne ohradzujú.



"Tak ako mnohokrát pri doterajších tlačových besedách zo strany OĽaNO, aj dnes boli použité argumenty, kde sú porovnávané neporovnateľné položky," doplnila Pavliková. Uvedené fakty boli podľa jej slov spomenuté bez detailnej znalosti rámcových zmlúv a špecifikácií obstarávateľa.



V prípade nákupu svietidla pre posunovačov TorchLED je podľa hovorkyne stanovená cena za dodávku nielen samotného svietidla, ale aj ďalších komponentov. Okrem svietidla je to nabíjačka a telové popruhy. "V prípade pracieho prášku ide o úplne iný prášok vyrábaný na zákazku podľa špecifikácie obstarávateľa, pretože uvedený prací prostriedok v dodávanom zložení nie je na trhu bežne dostupný. Prezentovaný prací prášok nespĺňa kritériá, ktoré sú pre potreby ŽSR nevyhnutné," argumentovala Pavliková.



V prípade dodávaných tričiek je podľa jej slov súčasťou rámcovej dohody na dohodnuté obdobie dvoch rokov aj distribúcia do 28 dotačných skladov v rámci celého Slovenska, a to podľa frekvencie a potreby dodávok.