ŽSR uskutočnili vlani investičné akcie vo výške 241,8 milióna eur

Bratislava 30. marca (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) uskutočnili v roku 2017 investičné akcie v celkovej výške 241,8 milióna eur. Investíciami boli modernizované súčasti železničnej infraštruktúry, napríklad železničné stanice, koľaje, trakčné vedenia či oporné múry, alebo sa stavali železničné mosty.



Investície z vlastných zdrojov boli pritom podľa hovorkyne ŽSR Martiny Pavlikovej vo výške 121,15 milióna eur. Z eurofondov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra to bolo 81,2 milióna eur a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k eurofondom predstavovalo 14,33 milióna eur. Ďalších 22,26 milióna eur predstavovali financie z transferu z ministerstva dopravy.



Medzi najväčšie investície z vlastných zdrojov patrila v minulom roku podľa Pavlikovej napríklad investícia do modernizácie trate zo Zlatoviec po Trenčiansku Teplú vo výške 25,8 milióna eur či do terminálu intermodálnej prepravy v Lužiankach vo výške 15,2 milióna eur, alebo rekonštrukcia širokorozchodnej trate Haniska – Matovce vo výške 4,9 milióna eur.



Čo sa týka čerpania eurofondov, v priebehu roku 2017 podpísali ŽSR šesť zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Spoločnosť prijala z eurofondov a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu spolu 43,3 milióna eur. Tieto prostriedky išli napríklad na modernizáciu trate z Dolného Hričova po Žilinu, na dokumentáciu k dostavbe zriaďovacej stanice Žilina Teplička, alebo na dokumentáciu k terminálu integrovanej osobnej prepravy Trebišov.