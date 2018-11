ŽSR začnú komplexnú rekonštrukciu železničnej stanice v Martine

Podľa projektovej dokumentácie rekonštrukciou prejde výpravná budova železničnej stanice, zastrešenie nástupišťa pri výpravnej budove a útulok traťového obvodu.

Martin 6. novembra (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) odovzdali stavenisko a v najbližších dňoch začnú s komplexnou rekonštrukciou železničnej stanice v Martine, ktorá bude stáť 2,947 milióna eur bez DPH a ŽSR ju uhradí z vlastných zdrojov. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.



Projektantom stavby bola spoločnosť GS Pro, s.r.o., zhotoviteľom stavby bude firma Adifex, a.s., Žilina, ktorú vybrali na základe verejnej súťaže. "Zmluva so zhotoviteľom nadobudla účinnosť 12. júla 2018, je zverejnená v centrálnom registri zmlúv aj s výkazom výmer. Podľa uvedenej zmluvy sa rekonštrukcia železničnej stanice Martin zrealizuje najneskôr do 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Železničná stanica bude mať vybudované prístupy pre imobilných aj nevidiacich podľa legislatívy Európskej únie (EÚ) a po jej dokončení sa výrazne zlepší kvalita cestovania a úroveň poskytovaných služieb," doplnila Pavliková.



"Som rád, že sa konečne môžeme pustiť do tak potrebnej rekonštrukcie dôležitej železničnej stanice v Martine. Našim cieľom je, aby bola rekonštrukcia realizovaná podľa časového harmonogramu, v požadovanej kvalite a hlavne s pozitívnym efektom pre obyvateľov Martina aj všetkých cestujúcich. Tých prosíme o pochopenie a trpezlivosť v súvislosti s dočasnými obmedzeniami, ktoré si komplexná rekonštrukcia vyžiada," uviedol generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.



Podľa projektovej dokumentácie rekonštrukciou prejde výpravná budova železničnej stanice, zastrešenie nástupišťa pri výpravnej budove a útulok traťového obvodu. "Rekonštruovať sa bude aj železničný zvršok koľaje č. 1, 2 a nástupište č. 1, 2, 3, následne spevnené plochy a komunikácie. Pre cestujúcich sa vybuduje hlasový a vizuálny informačný systém, rekonštruovať sa bude aj elektroinštalácia vo výpravnej budove, bleskozvod a elektrický ohrev s prípojkou na verejnej budove, prípojka pre HAVIS, ale aj vonkajšie osvetlenie nástupíšť," dodala hovorkyňa ŽSR.



Projekt rieši aj pohyb imobilných cestujúcich v stanici. "Vybuduje sa bezbariérový prístup z predstaničného priestoru od mesta pasážou k WC a na kryté nástupište. Z krytého nástupišťa do vestibulu k pokladniciam a ku koľaji. Upraví sa WC pre imobilných cestujúcich podľa platnej legislatívy. Stanica bude obsahovať prvky pre navádzanie slabozrakých a nevidiacich. Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena okien a dverí, dažďových žľabov, zvodov a obnova náterov fasády," vysvetlila Pavliková.