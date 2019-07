ZSSK Cargo poskytuje služby železničnej nákladnej prepravy.

Bratislava 19. júla (TASR) – Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) pociťuje recesiu v hutníckom priemysle. Rokuje s odbormi o vzniknutej situácii, pričom navrhuje pre vybrané profesie štvordňový pracovný týždeň so 60-percentnou náhradou mzdy. Toto opatrenie by sa týkalo približne tretiny všetkých zamestnancov. V praxi to bude znamenať zníženie príjmu dotknutých zamestnancov o 6 %. Informovala o tom v piatok riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ZSSK Cargo Silvia Kuncová.



Podotkla, že recesia v hutníckom priemysle priamo ovplyvňuje aj železničnú nákladnú dopravu. ZSSK Cargo zaznamenáva nepriaznivý vývoj a v posledných mesiacoch dochádza k výraznému poklesu výkonov a výpadku tržieb. Ako dodala, prijímajú sa zásadné úsporné opatrenia, a to aj v oblasti osobných nákladov.



"Zavádzame opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť strate v roku 2019 a zmierniť nepriaznivý dosah na spoločnosť tak, aby sme naďalej boli konkurencieschopní a udržali efektivitu a produktivitu práce," skonštatoval Martin Vozár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Cargo. Navrhované riešenie podľa neho prispeje k udržaniu zamestnanosti s minimálnym vplyvom na príjem zamestnancov. Hlavný kolektívny vyjednávač za odborové organizácie Peter Pikna deklaroval, že cieľom odborov je presadiť riešenia, ktoré budú mať čo najmenej bolestivý dosah na zamestnancov.



ZSSK Cargo poskytuje služby železničnej nákladnej prepravy. Okrem doplnkových služieb priamo súvisiacich s realizáciou nákladnej a kombinovanej dopravy spoločnosť ako svoj druhý hlavný produkt poskytuje služby súvisiace s prenájmom koľajových vozidiel, ich údržbou a opravami.