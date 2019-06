Zákazka zahŕňa prenájom šiestich reštauračných vozňov na celú dobu trvania zákazky za účelom ich prevádzkovania a zaradenia do vlakov osobnej dopravy v rámci grafikonu vlakovej dopravy.

Bratislava 14. júna (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) hľadá dodávateľa na prenájom reštauračných vozňov. Cenu predpokladá na viac ako 14 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.



Zákazka zahŕňa prenájom šiestich reštauračných vozňov na celú dobu trvania zákazky za účelom ich prevádzkovania a zaradenia do vlakov osobnej dopravy v rámci grafikonu vlakovej dopravy vo vnútroštátnej a medzinárodnej železničnej osobnej doprave.



"Obstarávateľ požaduje, aby počas celej dĺžky trvania zmluvy bolo zabezpečené farebné exteriérové riešenie reštauračných vozňov v rámci korporátnej identity ZSSK," konštatuje sa v doplňujúcich informáciách. Hlavným miestom dodania je podľa oznámenia vo vestníku železničná stanica Košice.



Kritériom pre výber ponuky je cena, pričom zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov. Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 23. júla tohto roka.