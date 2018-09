ZSSK: Nebránili sme EK vo výkone inšpekcie, boli sme jej plne súčinní

ZSSK bez zbytočného odkladu a obratom predložila všetko požadované vrátane desiatok notebookov, mobilných telefónov, či umožnila prístup do všetkých kancelárií, reaguje ZSSK.

Bratislava 25. septembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) je podľa jej hovorcu Tomáša Kováča zaskočená predbežným stanoviskom Európskej komisie (EK), keďže jej nebránila vo výkone inšpekcie.



"Práve naopak, bola jej plne súčinná," zdôraznil Kováč. Reagoval tak na predbežné stanovisko EK, ktorá v ňom informovala ZSSK, že jej v júni 2016 bránila v inšpekcii, keď poskytla nesprávne informácie a zmazala údaje z jedného laptopu. Informoval o tom portál europa.eu.



"V danom prípade ide o notebook bývalého člena predstavenstva ZSSK, ktorý v čase, keď oň EK požiadala, nebol už vo vlastníctve ZSSK, ale bol odkúpený," vysvetlil Kováč. ZSSK podľa jeho slov bez zbytočného odkladu vyhovela všetkým požiadavkám EK. "ZSSK obratom predložila všetko požadované vrátane desiatok notebookov, mobilných telefónov, či umožnila prístup do všetkých kancelárií," vymenoval.



Spomínaný bývalý člen predstavenstva skončil podľa Kováča vo svojej funkcii člena predstavenstva 17. júna 2016, 21. júna 2016 bol uvoľnený z pozície riaditeľa úseku a 23. júna 2016 mu bol udelený súhlas na odkúpenie mobilného telefónu a počítača do súkromného vlastníctva. Následne podľa hovorcu 28. júna 2016 začala neohlásená kontrola EK u osobného dopravcu.



Komisia mala totiž podozrenie, že ZSSK mohla uzavrieť zmluvy namierené proti konkurencii, ktorých cieľom bolo neumožniť vstup na trh konkurenčnému železničnému osobnému prepravcovi, čo je v rozpore s európskym právom hospodárskej súťaže, uvádza sa v tlačovej správe EK.



Podľa EK mohla ZSSK brániť inšpekcii viacerými spôsobmi vrátane neposkytnutia požadovaných údajov z prenosného počítača jedného z jej zamestnancov a umožnila vykonať na ňom "reinštaláciu", čo viedlo k "nezvratnej" strate, údajov, ktoré v ňom boli uložené.



K dospela k predbežnému názoru, že toto správanie zo strany ZSSK by mohlo byť v rozpore s jej povinnosťou vyhovieť v súlade s Nariadením Rady 1/2003 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže, píše sa v tlačovej správe EK.