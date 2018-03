Železničná spoločnosť Slovensko prepravila vo vlakoch 72,5 mil. ľudí

Čo sa týka hospodárskeho výsledku za rok 2017, dopravca očakáva na základe predbežných a neauditovaných výsledkov za minulý rok stratu štyri milióny eur.

Bratislava 20. marca (TASR) – V roku 2017 prepravila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vo vlakoch 72,5 milióna cestujúcich. V porovnaní s rokom 2016 to znamenalo nárast o 10,5 %.



"Veríme, že je to aj vďaka tomu, že dokážeme adresnejšie reagovať na potreby a potenciálne potreby cestujúcich spôsobom, akým staviame grafikon vlakovej dopravy," uviedol na utorkovom stretnutí s novinármi generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký. Pripomenul, že dopravca sa snaží napríklad priniesť nové spoje do regiónov, kde nie je automobilová doprava pre cestujúcich optimálna.



Odhaduje pritom, že potenciál pre rok 2018 je nárast cestujúcich vo vlakoch o dva až dva a pol milióna. Pre porovnanie, v roku 2014 prepravila ZSSK 47,3 milióna cestujúcich. V roku 2017 sa tak ich počet oproti roku 2014 zvýšil o 53,3 %. Platiacich cestujúcich štátny dopravca previezol v minulom roku 45,72 milióna. Znamenalo to 17,47-% medziročný nárast. Neplatiacich cestujúcich prepravila ZSSK v roku 2017 spolu 26,75 milióna, a teda o 0,26 % viac než rok predtým.



Čo sa týka hospodárskeho výsledku za rok 2017, dopravca očakáva na základe predbežných a neauditovaných výsledkov za minulý rok stratu štyri milióny eur. V porovnaní s rokom 2016 to predstavuje zlepšenie, keďže vtedy firma dosiahla stratu 5,2 milióna eur.



Dôvodom pre zlepšenie hospodárenia firmy v roku 2017 bolo podľa Hlubockého efektívnejšie vnútorné nakladanie s majetkom. Zvýšila sa napríklad obrátkovosť vlakov, čiže ich využívanie v prevádzke je efektívnejšie. „Tiež sme mali vyššie tržby, čo je spôsobené nárastom cestujúcich. Čiže to je viacero faktorov, pre ktoré sa nám darí znižovať stratu,“ vysvetlil.



V roku 2018 by firma predbežne podľa Hlubockého chcela stratu znížiť o ďalší minimálne milión eur. Ambíciou spoločnosti je dosiahnuť v roku 2020 vyrovnané hospodárenie.