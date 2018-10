ZSSK spúšťa ostrú prevádzku mobilnej aplikácie a internetového predaja

V prípade mobilnej aplikácie ide podľa spoločnosti o prvú fázu prevádzky. Pri internetovom obchode bude cestujúcim k dispozícii duálna prevádzka e-shopu.

Bratislava 22. októbra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spúšťa ostrú prevádzku mobilnej aplikácie a nového internetového predaja cestovných dokladov. Podľa hovorcu spoločnosti Tomáša Kováča môžu cestujúci využívať mobilnú aplikáciu Ideme vlakom od 6. novembra a inovovaný e-shop bude k dispozícii od 13. novembra.



"Pevne verím, že aplikácia, ktorú sme nazvali Ideme vlakom, spolu s novým internetovým predajom cestovných dokladov výrazným spôsobom zjednodušia online nákupný proces," uviedol generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.



V prípade mobilnej aplikácie ide podľa spoločnosti o prvú fázu prevádzky. Pri internetovom obchode bude cestujúcim k dispozícii duálna prevádzka e-shopu. To znamená, že budú môcť využiť nový internetový obchod aj jeho pôvodnú verziu.



"Býva to štandardom pri zavádzaní nových technológií. Sme si vedomí toho, že existuje časť zákazníkov, ktorí zmenu prijímajú ťažšie ako ostatní, a týmto im chceme umožniť postupné zorientovanie sa v novom systéme a porovnať ho prakticky online," doplnil riaditeľ sekcie digitalizácie a rozvoja systémov ZSSK Milan Hric. Spätnú väzbu môžu následne zákazníci uviesť do online formulára na internetovej stránke dopravcu.



"Za prvých deväť mesiacov roka 2018 bolo prostredníctvom internetu predaných takmer 4,5 milióna cestovných dokladov, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje nárast o takmer 50 %," vyčíslil Kováč.



V prípade mobilnej aplikácie má za sebou ZSSK jej pilotnú prevádzku s hodnoteniami od cestujúcich. "Viac ako trištvrte z nich ohodnotilo aplikáciu štyrmi a piatimi hviezdičkami z piatich možných. Najviac sa im na aplikácii páčili dizajn a ovládanie, no chýbali im niektoré funkcionality, ktoré sú súčasťou jej ďalšieho rozvoja, napríklad informácie o meškaní vlakov či platba cez kreditné konto," doplnil Hric.



Ďalšou z pripravovaných noviniek spoločnosti je vytvorenie nového webového portálu zssk.sk. Súčasný web podľa firmy nespĺňa technologické štandardy webových rozhraní vrátane zastaranej verzie redakčného systému.



"Prechodom na nový moderný redakčný systém dosiahneme v prvom rade vyššiu úroveň bezpečnosti portálu a v rámci modernizácie prinesieme zákazníkom možnosť plnohodnotne využívať web na všetkých zariadeniach," opísal Hric.



Najdôležitejšou časťou bude podľa neho jeho technicky náročná integrácia s existujúcimi systémami ZSSK vzhľadom na to, že v súčasnosti všetky zmeny musia zapracovávať manuálne. Napríklad otváracie hodiny, výluky vlakov, zverejňovanie zmlúv a faktúr či mapy.



"Informácie pre zákazníkov sa týmto zrýchlia, znížime chybovosť a nový portál bude v budúcnosti ponúkať cestujúcim napríklad aj aktuálne informácie o meškaní vlakov, intuitívne ovládanie stránky, možnosti vlastného nastavenia preferencií, lokalizačné služby a podobne, čo súčasný web neumožňuje. V rámci európskeho priestoru sa tým nepochybne zaradíme medzi vyspelé krajiny" doplnil Hric.



Samotný portál ZSSK bude stáť 42.500 eur aj s migráciou historických dát. "Implementácia portálu v prevádzkovom prostredí ZSSK bude ďalej obsahovať integráciu na externé systémy, čistenie obsahu v dvojjazyčných mutáciách, údržbu, školenia a aktualizácie technológií po dobu štyroch rokov, čím sa celkové náklady dostanú na sumu 121.200 eur," doplnil Kováč. Nový web by mal byť podľa jeho slov podľa harmonogramu projektu hotový v prvom štvrťroku 2019.