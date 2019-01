ZSSK vyhlásila súťaž na čistenie koľajových vozidiel za 30 mil. eur

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov, hnacích koľajových vozidiel, prípojných vozňov, elektrických a motorových jednotiek.

Bratislava 17. januára (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyhlásila súťaž na čistenie železničných koľajových vozidiel. Cenu za tieto služby odhaduje ZSSK vo výške 30 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení tendra, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.



Predmetom zákazky je poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov, hnacích koľajových vozidiel, prípojných vozňov, elektrických a motorových jednotiek. Dodávateľ, ktorý zo súťaže vzíde, by mal pre ZSSK okrem iného poskytnúť služby vybavenia železničných koľajových vozidiel hygienickými potrebami, zaistiť by mal aj dezinfekciu a dezinsekciu ich interiérov, odstraňovanie exteriérových aj interiérových grafitov, alebo napríklad aj vysávanie a tepovanie kobercov, čalúnených sedadiel a opierok hláv. Čistenie sa týka železničných koľajových vozidiel v regióne Bratislavy, Zvolena, Žiliny a Košíc.



Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť v tendri do 12. marca tohto roka. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.