ZSSK zavedie hokejové vlaky k majstrovstvám sveta

Bratislava 27. februára (TASR) – Železničnú dopravu čakajú určité zmeny v súvislosti v prvou zmenou cestovného poriadku 2018/2019, ktorá vstúpi do platnosti 3. marca. Ako informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), patria medzi ne napríklad hokejové vlaky k majstrovstvám sveta či nové víkendové spojenie medzi Štúrovom a Prahou.



Pri príležitosti Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 zavedie ZSSK podľa hovorcu Tomáša Kováča mimoriadny posilový vlak IC Macejko. Ten by mal jazdiť v dňoch, kedy bude slovenská reprezentácia hrať zápasy v Košiciach. Vlak bude zostavený zo štyroch vozňov druhej triedy a spoločenského vozňa. "Cestou do Košíc budú môcť fanúšikovia využiť vlak IC 521 Macejko, ktorý bude v dňoch 10., 11., 13., 15., 17., 18. a 21. mája 2019 disponovať zvýšenou kapacitou – bude posilnený o štyri vozne druhej triedy a spoločenský vozeň," priblížil Kováč.



Z dôvodu ďalšej etapy rekonštrukčných prác na železničnej infraštruktúre v úseku Žilina – Púchov, ktoré majú v gescii Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), zároveň dôjde k zmenám trás alebo časových polôh pri niektorých vlakoch, ktoré premávajú na linke Žilina – Horní Lideč – Praha.



Z technologických dôvodov dochádza súčasne v úseku Žilina – Bohumín k zmene v časoch niektorých vlakov. EuroNight (EN) vlak, ktorý vyráža z Košíc smerom do Prahy o 20.26 h bude odchádzať zo Žiliny o desať minút neskôr, teda o 0.15 h. EN vlak v opačnom smere s odchodom z Prahy o 23.47 h bude zasa prichádzať do Žiliny o 15 minút skôr.



S cieľom zlepšiť dopravné spojenie v ranných hodinách počas nedieľ bude na trase Nové Zámky – Bratislava premávať nový vlak, regionálny rýchlik (RR) Pressburg s odchodom o 5. hodine ráno z Nových Zámkov a príchodom do hlavného mesta SR o 6.03 h. Jazdiť bude v nedeľu a 20. a 22. apríla, 6. júla a 2. novembra. Nahradí vlak, ktorý vyrážal z Nových Zámkov o 5.18 h a prichádzal do Bratislavy o 6.30 h. Ten v uvedené dni už premávať nebude.



Pre výluku na strane rakúskych železníc 9. marca, 15. júna a 12. októbra 2019 budú vlaky InterCity (IC) 44 a IC 45 vedené odklonom cez pohraničnú prechodovú stanicu Marchegg. Neobslúžia pritom stanice Bratislava-Petržalka ani Bratislava-Nové Mesto. Zároveň to ovplyvní aj časové polohy vlakov.