ZSSK zaviedla na Záhorí samoobslužný výpravný systém

Kúty 14. novembra (TASR) – Na konci roku 2018 zaviedla Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) samoobslužný výpravný systém (SVS) na dvoch tratiach na Záhorí Kúty – Skalica a Zohor – Záhorská Ves a plánuje ich zaviesť aj na ďalších tratiach na Slovensku. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Trate so SVS sa začali zavádzať 1. októbra 2008. V prvej vlne ich bolo päť. "ZSSK prevádzkuje v súčasnosti vlaky, ktoré sú zaradené do SVS na trati Žilina – Rajec a na tratiach tatranskej elektrickej železnice a ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách. Od 9. decembra 2018 k ním pribudli vlaky na tratiach Kúty – Skalica a Zohor – Záhorská Ves. Aktuálne sú na dvoch tratiach na Záhorí stále sprievodcovia, ale už len s čiastočnými povinnosťami,“ uviedol hovorca železničnej spoločnosti.



ZSSK ponúka cestujúcim niekoľko možností zabezpečenia si cestovných dokladov, pričom odporúča predovšetkým nákup lístka cez internet alebo mobilnú aplikáciu Ideme vlakom. "To je najjednoduchšie, najpohodlnejšie a najekologickejšie. Existujú aj ďalšie možnosti ako osobný predaj v pokladniciach a zákazníckych centrách, nákup lístka v predajných automatoch vo vybraných železničných staniciach, ako napr. Zohor či SMS lístok," doplnil Kováč.



Ako ďalej uviedol, na trati Kúty – Skalica je možné zakúpiť si cestovné doklady v pokladniciach v Kútoch, Gbeloch a Skalici. Na trati Zohor – Záhorská Ves je možné zaobstarať si cestovné doklady v pokladnici v Zohore. Bližšie informácie o pokladniciach nájdu cestujúci na webovej stráne slovakrail.sk.



Možnosť zakúpiť si cestovný lístok bude aj u rušňovodiča, ale iba počas pobytu vlaku v stanici, preto je možné poskytovať takúto službu iba v obmedzenom rozsahu. "Rušňovodič má navyše právo odmietnuť túto službu z dôvodu, aby boli cestujúci včas a bezpečne dopravení do cieľa svojej cesty," spresnil pre TASR hovorca.



Doplnil, že zrušenie sprevádzajúceho personálu bolo plánované k novému grafikonu vlakovej dopravy od 9. decembra, keď boli trate Skalica – Kúty a Zohor – Záhorská Ves zaradené medzi trate SVS. "O šetrenie nejde. ZSSK je v dobrej finančnej kondícii. Je to optimalizácia výdavkov. Takto vytvorené rezervy neskôr môžeme využiť v prospech cestujúcich na iných tratiach," spresnil Kováč.



ZSSK informuje, že premávku vlakov bez sprevádzajúceho personálu je možné prirovnať ku ktorémukoľvek inému typu hromadnej dopravy ako električka, autobus, trolejbus alebo metro, kde je tiež prítomný iba vodič vozidla. V prípade kolízie či nehodovej udalosti sú vyslané záchranné zložky resp. podľa situácie sa rozhoduje o riešení danej situácie.



Vlaky so SVS fungujú aj na lokálnych či prihraničných tratiach v zahraničí, napríklad v Česku alebo Rakúsku. "V porovnaní s traťami bez SVS tu neevidujeme rozdiel v počte nehôd či mimoriadnych udalostí. Nevnímame ani žiadne sťažnosti cestujúcich na neprítomnosť vlakového personálu, ani iné súvisiace problémy," dodal hovorca ZSSK.