Zváranie na dopravnej ceste vyjde ŽSR na 12,25 milióna eur

Bratislava 2. júla (TASR) - Zváranie na dopravnej ceste a s tým súvisiace činnosti vyjdú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) na 12,25 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Zákazku zabezpečí pre ŽSR združenie spoločností vedené firmou TSS Grade.



Vyplýva to z oznámenia o výsledku súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania. ŽSR pritom pôvodne odhadovali cenu za tieto práce vo výške 12 miliónov eur bez DPH. V tendri si vyberali z dvoch prijatých ponúk. S víťazným uchádzačom uzatvorili rámcovú zmluvu na obdobie dvoch rokov alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej zmluvy.



Dodávateľ by mal pre ŽSR zabezpečiť zváranie pri výmene koľajníc a výhybkových súčastí a okrem iného napríklad aj odstraňovanie nedostatkov vzniknutých v prevádzke a po mimoriadnych udalostiach, v lehotách stanovených predpisovými ustanoveniami. Zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov.