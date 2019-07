Zväz spracovateľov dreva žiada Lesy SR znížiť ceny dreva

Ceny dreva medzi privátnym a štátnym sektorom sa výrazne odlišujú, priblíži generálny sekretár ZSD SR Peter Zemaník.

Zvolen/Banská Bystrica 11. júla (TASR) - Zväz spracovateľov dreva (ZSD) SR požaduje od štátnych Lesov SR v situácii, keď je na trhu prebytok dreva, zníženie jeho ceny pre svoje najväčšie spracovateľské firmy. Dve najväčšie slovenské píly totiž už tretí týždeň neodoberajú ihličnatú guľatinu od Lesov SR pre vysoké ceny, pri čom manažment štátneho podniku nereaguje na žiadosti spracovateľov a ani na trhový vývoj cien guľatiny v Európe. Pre TASR to uviedol generálny sekretár ZSD SR Peter Zemaník.



"Podľa našich neoficiálnych informácií hrozí, že množstvo plánované pre tieto dve píly prerozdelia Lesy SR do regiónov na predaj. Ani ostatné piliarske členské spoločnosti zväzu nemajú záujem toto drevo za súčasné ceny nakúpiť a spracovať. Preto sa obávame, že drevo sa dostane k priekupníkom na obchod s Čínou," informoval Zemaník.



"Momentálne je ponuka guľatiny v európskom priestore vysoká. Túto situáciu ovplyvňujú hlavne zvýšené ťažby smrekovej guľatiny, predovšetkým kvôli zvýšeným vplyvom lykožrúta. Lesní hospodári sú navyše nútení ťažiť aj veternými kalamitami poškodenú guľatinu. Obrovská lykožrútová kalamita v Čechách spôsobuje, že je všade prebytok piliarskej guľatiny, ktorú českí vlastníci dodávajú nielen pre české píly, ale taktiež na Slovensko, do Rakúska a do Nemecka," priblížil problém Zemaník. Ceny guľatiny sú dnes podľa neho na desaťročnom minime v celej Európe.



Ako ďalej uviedol, ceny dreva medzi privátnym a štátnym sektorom sa ale výrazne odlišujú. "Privátny sektor dokáže promptne reagovať na poškodenia porastov, a tým vyťažiť surovinu v primeranej a akceptovateľnej kvalite pre drevospracujúci priemysel. Zároveň je reakcia súkromných pestovateľov lesa na cenové požiadavky trhu rýchlejšia. Ceny u štátneho podniku Lesy SR sú ale dnes príliš vysoké v porovnaní s cenami v privátnom sektore, ako aj v porovnaní s cenami piliarskej smrekovej guľatiny u susedných štátov, najmä Českej republiky, Rakúska a Nemecka," dokumentoval.



„Pri realizácii obchodnej politiky sa snažíme skĺbiť požiadavky domácich spracovateľov a zároveň aj udržať trhové ceny porovnateľné s konkurenciou. Lesy SR nikdy, ani historicky, neboli zdrojom najlacnejšieho dreva medzi tuzemskými producentmi a nebude tomu tak ani v budúcnosti. Našim zmluvným partnerom ponúkame obrovskú výhodu, ktorou sú stabilné obchodné kontrakty, zabezpečujúce pravidelný prísun suroviny na ich spracovateľské prevádzky v každom ročnom období, čo nie je možné tvrdiť o privátnom sektore,“ povedal TASR v reakcii na požiadavky ZSD SR obchodný riaditeľ Lesy SR Tomáš Klouček.



Podľa Kloučka za posledný rok a pol došlo vplyvom situácie na trhu k zníženiu priemerného speňaženia v štátnom podniku o sedem eur za kubický meter. Tieto úpravy cien mali za následok miliónové výpadky v tržbách podniku. Lesy SR sa navyše boria s problémami zvyšujúcich sa cien energií, miezd a nákladov na realizáciu všetkých celospoločenských aktivít.



„Rezervy hľadáme v prvom rade vo vnútri našej organizácie a pokračujeme v efektívnejšom a operatívnejšom nastavovaní procesov. Tento postup odporúčame aj spracovateľskému reťazcu,“ doplnil obchodný riaditeľ Lesy SR.



Podnik podľa neho nemôže akceptovať zníženie cien pod výrobné náklady, preto bude hľadať možnosti, ako čo najlepšie zhodnotiť drevnú surovinu - aj na úkor vývozu časti produkcie mimo SR. "Ak teda nedôjde k plneniu jestvujúcich kontraktov zo strany aktuálnych obchodných partnerov, drevnú surovinu budú ponúkať jednotlivé odštepné závody miestnym domácim spracovateľom za jestvujúce ceny. Zvyšok produkcie následne ponúkneme tým odberateľom, ktorí budú akceptovať naše ceny," konštatoval Klouček.