Zvýšenú mieru zápachu v okolí rafinérie pripisuje Slovnaft počasiu

Bratislava 26. októbra (TASR) – Obyvatelia žijúci v okolí bratislavskej rafinérie Slovnaft sa v piatok sťažovali na zvýšený zápach zo závodu. Upozornili na to aj spoločnosť Slovnaft, ktorá zvýšené vnímanie miery zápachu pripisuje aktuálnym horším rozptylovým podmienkam, nízkej oblačnosti a miernemu západnému vetru. Firma o tom informuje na svojom webe.



"Chod výrobných jednotiek v Slovnafte bol ustálený, v rafinérii neprebiehali žiadne plánované ani mimoriadne činnosti, ktoré by spôsobili zvýšenú mieru zápachu," ubezpečuje spoločnosť. Imisné monitorovacie stanice v okolí areálu Vlčie hrdlo nepreukázali podľa firmy prekročenie limitných hodnôt znečisťujúcich látok v ovzduší, ani zvýšené hodnoty uhľovodíkov v ovzduší.



Niektorí Bratislavčania žijúci v okolí rafinérie Slovnaft sa sťažujú na neustály hluk a zápach. Od roku 2015 sa podľa nich tento problém len zhoršuje a sťažnosti nepomáhajú. Na jar tohto roka sa preto rozhodli spustiť petíciu. V nej štátne i samosprávne orgány žiadajú o spoločný postup pri riešení tejto situácie. Ak by im nevyhoveli, sú pripravení obrátiť sa na Európsku úniu.



"My, obyvatelia bývajúci v okolí Slovnaftu, pociťujeme zníženú kvalitu bývania a vnímame možné zdravotné riziká, ktoré vznikajú procesmi prebiehajúcimi v areáli rafinérie," píšu v petícii. Obyvatelia z Podunajských Biskupíc, Ružinova, Vrakune, Petržalky, Rusoviec, ako aj z obcí pri Bratislave - Rovinky, Dunajskej Lužnej, Hamuliakova, Kalinkova či Mosta pri Bratislave, majú vnímať zvýšenú hlučnosť šíriacu sa z rafinérie Slovnaft nielen počas dňa, ale najmä v nočných hodinách. Taktiež nízkofrekvenčné tóny šíriace sa vo vlnách z rafinérie či nepríjemný silný chemický zápach.



Spoločnosť Slovnaft na svojom webe uvádza, že sa nepretržite snaží o znižovanie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Kvalitu ovzdušia monitoruje na troch staniciach. Vnímanie zápachu je podľa firmy výrazne subjektívne. "Často zápach samotný nie je zdraviu škodlivý, no určite znižuje kvalitu prostredia, v ktorom ľudia žijú. Slovnaft preto vyvíja veľké úsilie na odstraňovanie zdrojov zápachu," píše spoločnosť. Ďalej tvrdí, že už v minulosti zmapovala zápachy a identifikovala zdrojové miesta. Výsledky podľa nej ukázali, že pachové látky nemajú negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva.



Slovnaft deklaruje, že zaviedol opatrenia na zníženie únikov pachových látok. Taktiež tvrdí, že systematicky investuje do znižovania hlukovej záťaže, ktorej sú vystavení jeho zamestnanci a širšie okolie. "Plánované aktivity, ktoré zvyšujú hladinu hluku, sa v rafinérii vykonávajú výlučne v čase od 6.00 do 20.00 h. Spoločnosť Slovnaft o nich vopred informuje všetky okolité mestské časti," uviedla firma.