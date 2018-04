Zvyšovanie finančnej gramotnosti za jednou z priorít rezortu financií

Od novely zákona o poisťovníctve si Ministerstvo financií SR sľubuje zvýšenie transparentnosti a väčšiu prehľadnosť nákladov spojených s distribúciou finančných produktov.

Bratislava 13. apríla (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR označuje zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku za jednu zo svojich priorít. Snaží sa preto spolupracovať s viacerými organizáciami, aby sa finančné povedomie ľudí zlepšilo.



"MF SR podporuje zvyšovanie finančnej gramotnosti spoločnosti ako možný nástroj odstraňovania hmotnej núdze a pasce chudoby pre programové obdobie 2014 až 2020," priblížil tlačový odbor rezortu.



Ministerstvo je aj súčasťou Medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť, ktorá aktualizovala Národný štandard finančnej gramotnosti s účinnosťou od 1. septembra 2017. "V súčasnej dobe sa aj vďaka MF SR implementuje systematické finančné vzdelávanie do študijných osnov žiakov základných a stredných škôl ako prierezová téma," upozornilo ministerstvo.



Rezort sa spolupodieľa na finančnom vzdelávaní aj formou metodických usmernení, ako aj vyhodnocovaní vybraných projektov na podporu zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti. Tiež sa zapája do finančno-vzdelávacej činnosti prostredníctvom prednášok na školách.



Ľudia sa môžu potrebné informácie dozvedieť aj z Portálu finančnej osvety a ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu. "Jeho cieľom je poskytovať nezávislé, odborné a praktické informácie, zabezpečenie väčšej informovanosti o finančných rizikách a ochrane spotrebiteľov na finančnom trhu," priblížil tlačový odbor MF SR.



Klienti by mali byť lepšie informovaní o finančných produktoch aj vďaka legislatíve. Napríklad od novely zákona o poisťovníctve si MF SR sľubuje zvýšenie transparentnosti a väčšiu prehľadnosť nákladov spojených s distribúciou finančných produktov. Zavádzajú sa informačné formuláre, ktoré budú klientom poskytovať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme informáciu o výške odmeny finančného agenta pokiaľ ide o spotrebiteľské úvery a úvery na bývanie. "Tiež sa zavádza povinnosť pre finančného agenta a finančného poradcu v sektore poistenia alebo zaistenia pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby poskytnúť klientovi informačný dokument, s cieľom poskytovať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme informáciu o hlavných položkách vstupujúcich do poistného," dodalo ministerstvo.