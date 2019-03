A. Kiska: Nemám prečo žiadať o milosť, nebudem žiadať o milosť

Šefčovičove vyjadrenia označil za šírenie fikcie o budúcej prezidentskej milosti pre neho alebo iných politikov.

Bratislava 6. marca (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska nebude podľa vlastných slov nikdy žiadať o milosť. Vyhlásil to v stredu vo videu na sociálnej sieti. Reaguje tak na utorkové (5. 3.) vyjadrenie kandidáta na prezidenta Maroša Šefčoviča o možných dohodách medzi kandidátkou Zuzanou Čaputovou a súčasným prezidentom Andrejom Kiskom.



"Chcem k tomu povedať stručne a jasne: Nemám prečo žiadať o milosť, nebudem žiadať o milosť. Ani dnes, ani zajtra, nikdy," zdôraznil v reakcii Kiska. Šefčovičove vyjadrenia označil za šírenie fikcie o budúcej prezidentskej milosti pre neho alebo iných politikov. Zároveň mu však odporučil, aby "trocha viac myslel na svoju budúcnosť a povesť úspešného kariérneho diplomata, keď neuspeje v prezidentských voľbách."



Kandidát na prezidenta SR Maroš Šefčovič sa nechal na utorkovom brífingu počuť, že sa v pozadí prezidentskej kampane môžu objaviť určité dohody medzi kandidátkou Zuzanou Čaputovou a súčasným prezidentom Andrejom Kiskom. Čaputová podľa neho nevylúčila, že je ako prezidentka pripravená udeliť milosť Kiskovi, ktorý jej vyjadril podporu. Sám by ako hlava štátu neudelil milosť žiadnemu politikovi.



Kandidátka na prezidentku SR Zuzana Čaputová ešte v utorok na margo Šefčovičových vyjadrení vyhlásila, že ich vníma ako strach z množstva ľudí, ktorí sa spájajú proti nespravodlivosti a arogancii mocných. "Pán Šefčovič sa v utorok z vládneho hotela pridal k vlne útokov, ktorú proti mne koaliční poslanci a predstavitelia strany Smer spustili už pred niekoľkými dňami," vyhlásila Čaputová.



Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca. Ak v ňom ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa konať 30. marca druhé kolo. Postupujú doň dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Hlasovať sa bude od 7. do 22. h.



V abecednom poradí kandidujú Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, Štefan Harabin, Eduard Chmelár, Marian Kotleba, Milan Krajniak, František Mikloško, Maroš Šefčovič, Róbert Švec, Bohumila Tauchmannová, Juraj Zábojník a Ivan Zuzula.