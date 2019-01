Antibiotiká: u 30 % dospelých vyvolajú hnačku

Foto: Shutterstock

• Všeobecne platí, že probiotický výrobok by mal obsahovať aspoň miliardu živých probiotických organizmov. Hodnotu koncentrácie probiotických baktérií značí tzv. CFU, alebo Colony Forming Unit, ktorá by mala teda byť minimálne 109.

• Pri užívaní antibiotík je vhodné užívať silnejší probiotický výrobok (teda ten, ktorý obsahuje 20 miliárd živých probiotických baktérií) s väčším počtom probiotických kmeňov (9 a viac).

• Obal – i obal je dôležitý, a to kvôli priepustnosti vzdušnej vlhkosti. Najvhodnejšie sú hliníkové obaly (vrecko, blister), najmenej vhodná potom umelohmotná dóza. Pri nesprávnom uchovávaní môže dôjsť k predčasnej aktivácii „uspaných“ probiotík.

• Vhodná je kombinácia probiotík a prebiotík, ktorá zaručí, že probiotiká budú mať dostatok potravy, než dorazia v čreve na miesto určenia (prebiotiká = nestráviteľná časť potravy, vláknina, ktorá pôsobí ako „potrava“ pre probiotiká).

3 najčastejšie mýty

• Mýtus: užívanie probiotík pri antibiotikách spolu s antibiotickou liečbou je zbytočné, nič mi nehrozí.

PRAVDA: Je preukázané, že až 30 % dospelých a 40 % detí trpí hnačkou pri alebo po užívaní antibiotík.

• Mýtus: pri antibiotikách stačí, keď budem jesť mliečne výrobky, a hnačku dostať nemôžem.

PRAVDA: Antibiotická liečba predstavuje veľkú záťaž na organizmus, preto prírodné zdroje probiotických baktérií ako sú kyslé mliečne výrobky, kyslá kapusta alebo kvasené uhorky nestačia. Vhodné je užívať probiotiká s čo najväčším počtom kmeňov a počtom baktérií.

• Mýtus: Pokiaľ beriete antibiotiká, nemá cenu súčasne brať probiotiká – antibiotiká ich aj tak zabijú.

PPRAVDA: Riešením je brať probiotiká medzi dávkami antibiotík tak, aby sa antibiotiká už stačili vstrebať do krvi (ideálna doba je v 2/3 medzi dávkami antibiotík).

Bratislava 25. januára (OTS) - Spolu so smrtiacimi patogénmi ale, bohužiaľ, ničí aj „priateľské“ baktérie, ktoré sú súčasťou nášho tráviaceho a imunitného systému. Výsledkom narušenia rovnováhy v črevách je hnačka, s ktorou má pri alebo po antibiotickej liečbe skúsenosť 30 % dospelých. Aj keď deti od 1 do 4 rokov začínajú mať podobné zloženie baktérií v črevách ako dospelí, antibiotikami spôsobené hnačky sa u nich vyskytujú dokonca v 40 percentách. Pravdepodobnosť hnačky je vyššia pri užívaní širokospektrálnych antibiotík predpisovaných aj pri respiračných ochoreniach a rastie priamo úmerne s dĺžkou užívania antibiotík.,“ objasňuje. Obnova črevného mikrobiómu je pritom náročnejšia než prevencia „vybitia“ ochranných baktérií.Antibiotiká nedokážu rozoznať prospešné a škodlivé baktérie, preto dochádza k ničeniu aj črevných baktérií, ktoré majú vplyv na imunitu a zaisťujú správne zažívanie. Podľa americkej štúdie dokonca nie je mikrobióm (alebo mikroflóra), teda súhrn všetkých mikroorganizmov žijúcich v tráviacej sústave, úplne rovnaký ani po dvoch rokoch od užívania antibiotík – probiotiká čas regenerácie črevnej sliznice významne skrátia.Črevný mikrobióm pomôžu pred negatívnymi vplyvmi ochrániť probiotiká (živé mikroorganizmy) a prebiotiká (výživné látky čiastočne štiepené baktériami) na niekoľkých úrovniach. Mechanický účinok probiotík spočíva v tom, že bojujú o miesto na priľnutie na črevnej sliznici. Pokiaľ miesto na črevnej sliznici získajú, patogény sa tak nemôžu naviazať alebo ich doslovne vytlačia z pôvodného miesta. Ochrana čreva je zabezpečená aj ďalším významným efektom živých baktérii a to tvorbou aktívnych metabolitov - antibakteriálnych látok. Ďalej majú probiotiká imunomodulačný účinok, a vďaka tomu nielenže pôsobia v črevách, ale súčasne zlepšujú celkovú imunitu organizmu. A preto vyčerpanému organizmu chorobou môžu napomôcť k rýchlejšiemu zotaveniu sa. Účinok probiotík a prebiotík sa vzájomne dopĺňa pri udržiavaní zdravej črevnej mikroflóry.,“ hovoría dodáva: „Často sa stane, že nám pri podávaní receptu na antibiotiká lekár povie, nech si v lekárni kúpime aj probiotiká. Ale aké? Pokiaľ sa nechcete spoliehať na radu lekárnika, prečítajte si, podľa čoho vyberať. Pri užívaní potom dbajte na to, aby ste probiotiká užívali v dvoch tretinách intervalu medzi antibiotikami, kedy je už účinná látka vstrebaná do krvného obehu. Probiotické baktérie potom negatívny vplyv antibiotík pomôžu napraviť.