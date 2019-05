Astronauti a osobnosti vyzývajú kandidátov do EP na ekologické záväzky

Výzva s názvom Objective Earth má za svoj cieľ zablokovanie dotácií na fosílne palivá, obmedzenie využívania ornej pôdy na nepoľnohospodárske účely či urýchlenie stiahnutia chemických hnojív.

Brusel 13. mája (TASR) - Viacerí európski astronauti, známe osobnosti, ako aj mladí aktivisti bojujúci proti klimatickým zmenám vyzvali všetkých kandidátov v májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP), aby sa zaviazali podporiť opatrenia na riešenie akútnych výziev v oblasti životného prostredia. Uviedol to v pondelok portál euractiv.com.



Výzva s názvom Objective Earth (Cieľ: Zem) má za svoj cieľ zablokovanie dotácií na fosílne palivá, obmedzenie využívania ornej pôdy na nepoľnohospodárske účely či urýchlenie stiahnutia chemických hnojív, ktoré ničia životné prostredie, ako je napríklad glyfosát.



Ide o výzvu adresovanú kandidátom bez ohľadu na ich politickú príslušnosť. Jej signatármi sú napríklad francúzski astronauti Michel Tognini a Jean-Francois Clervoy, nemecký astronaut Klaus-Dietrich Flade a britská austronautka Helen Sharmanová. K výzve sa pridali aj francúzsky spevák Alain Souchon, šéf organizácie Svetobežníci Jean-Francois Rial, spoluzakladateľ organizácie Lekári bez hraníc Xavier Emmanuelli, francúzsky exminister životného prostredia Bruce Lalonde a má aj podporu mladých aktivistov stojacich za pochodmi proti klimatickej zmene, ktoré sa v posledných mesiacoch konali vo viacerých krajinách Únie.



Výzvu, ktorú spustila iniciatíva francúzskeho pilota Gérdarda Feldzera a fotografa Yanna Arthusa-Bertranda, môžu podpísať nielen kandidáti uchádzajúci sa o mandát v EP, ale aj radoví občania členských krajín EÚ. Má ísť o podobu takzvanej zelenej dohody, za ktorou stál militantný ekológ a bývalý francúzsky minister životného prostredia Nicolas Hulot a v roku 2007 ju podpísali všetci kandidáti vo francúzskych prezidentských voľbách.



"Letíme rýchlosťou 108.000 kilometrov za hodinu na palube kozmickej lode Zem. Sme cestujúci zodpovední za jej budúcnosť. Musíme ju chrániť, pretože nemáme inú záložnú planétu," uvádza sa v text výzvy, ktorá okrem iného volá aj po zdaňovaní palív v leteckej, námornej a vnútrozemskej vodnej doprave a čo najrýchlejšom zavedení trvalo udržateľnej dopravy.



"Výzva sa týka kandidátov vo voľbách do Európskeho parlamentu v máji 2019. Budeme hlasovať za tých, ktorí sa zaväzujú, že urobia všetko pre to, aby tieto opatrenia boli prijaté v budúcom volebnom období," uviedli signatári výzvy v správe pre médiá. Podľa ich slov len vďaka zjednotenej, humanistickej a solidárnej EÚ bude možné uviesť do praxe opatrenia uvedené v Parížskej klimatickej dohode.



