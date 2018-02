Reakcie zahraničia na vraždu slovenského novinára

Prečítajte si aj: FOTO a VIDEO:GAŠPAR: Motívom vraždy bola zrejme investigatíva novinára

Praha 26. februára (TASR) - Český premiér v demisii Andrej Babiš odsúdil násilie proti novinárom. "Som v šoku, je to šialené," reagoval na vraždu 27-ročného investigatívneho slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.napísal Babiš v pondelok na Twitteri.Na udalosť reagoval aj šéf českého parlamentného klubu TOP 09Vraždu slovenského novinára Jána Kuciaka v pondelok odsúdil aj predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani, ktorý v tejto súvislosti pripomenul vlaňajšie zavraždenie maltskej novinárky Daphné Caruanovej Galiziovej. K vražde Jána Kuciaka sa vyjadrili aj slovenskí europoslanci Anna Záborská, Eduard Kukan, Ján Škripek a Monika Beňová.uviedol šéf europarlamentu prostredníctvom svojho účtu na Twitteri.Tajani upozornil, že Európsky parlament si - rovnako ako v prípade vraždy maltskej novinárky - "nevydýchne", kým nebude učinené zadosť spravodlivosti. Europarlament po maltskej novinárke, ktorá prišla o život v októbri 2017 počas vyšetrovania prípadov korupcie na najvyšších politických miestach, pomenoval tlačové stredisko vo svojej štrasburskej budove.Slovenský policajný prezident Tibor Gašpar informoval, že strelné poranenia hrudníka, respektíve hlavy, boli pravdepodobne príčinou smrti investigatívneho novinára portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho priateľky. Na pondelkovom brífingu tiež uviedol, že čas smrti sa predpokladá niekedy od štvrtka 22. do nedele 25. februára.Pravdepodobne to bola dvojnásobná úkladná vražda, ktorej motív mal súvisieť s prácou novinára.