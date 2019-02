Balíček na podporu podnikania prinesie ročné úspory asi 50 mil. eur

Zmeny sú zamerané na zníženie regulačného zaťaženia, na podporu podnikania a digitalizáciu procesov.

Bratislava 6. februára (TASR) - Slovenská vláda plánuje zaviesť sériu 36 opatrení, ktoré majú zlepšiť podnikateľské prostredie. Balíček má podnikateľom priniesť od budúceho roka priame a nepriame úspory približne vo výške 50 miliónov eur. Vyplýva to z "Návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia III" Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu schválila vláda.



Zmeny sú zamerané na zníženie regulačného zaťaženia, na podporu podnikania a digitalizáciu procesov. Zjednodušiť by sa malo napríklad povoľovacie konanie na oznamovanie otvorených prevádzok bez rizika, jednoduchšia by mala byť žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky. Pre podnikateľov bude vypracovaný prehľadný zoznam povinností pri otváraní prevádzkarne, v priebehu podnikania a pri kontrole či jednotný vzor žiadosti o zmenu účelu užívania stavby.



Za jednu z priorít považuje MH prípravu novely zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy. Tá sa rozšíri o údaje, ako sú napríklad potvrdenie o návšteve školy, o daňových nedoplatkoch či potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení. Zrušená by tiež mala byť povinnosť vydávať potvrdenie o poistení zodpovednosti - takzvanú bielu kartu - a ponechať len zelenú kartu.



"Celkové ušetrené ročné náklady podnikateľského prostredia po prijatí uvedených opatrení budú v roku 2019 vo výške 20.049.074 eur, v druhom roku 49.324.029 a v ďalších rokoch 51.486.269 eur," spresnilo ministerstvo v návrhu. Príjmy štátneho rozpočtu v prvom roku poklesnú o 27.245 eur, v ďalších rokoch o 635.132 eur. Výdavky štátneho rozpočtu v prvom roku budú 650.000 eur, v druhom roku 1.400.000 eur a v ďalších rokoch už rezort s nákladmi na zavedenie opatrení nepočíta.



Podnety na zlepšenie podnikateľského prostredia získalo MH okrem iných aj z podnikateľského prostredia, komparácie indikátorov Doing Business, rebríčka konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra či z vlastnej analýzy z oblasti zakladania prevádzok. Išlo o podnety, ktoré zatiaľ neboli riešené prípadne vznikli ako administratívna záťaž v ostatnom období.



Schválený materiál je už tretím v poradí. Vláda schválila prvý balíček už v roku 2017. Obsahoval 35 opatrení s predpokladanou úsporou 38 miliónov eur, do konca tohto roka má byť implementovaných z prvého balíčka 28 opatrení. Z druhého balíčka schváleného v máji 2018 bolo zavedených 10 opatrení, ministerstvo hospodárstva upozornilo najmä na schválený antibyrokratický zákon.