Park pri andrássyovskom kaštieli v Betliari ožije v sobotu piknikom

Okrem vlastných pochúťok prinesených z domu budú pre návštevníkov podujatia pripravené aj regionálne produkty a taktiež uhorkové sendviče a kuracie nugetky, obľúbené piknikové jedlo Andrássyovcov.

Betliar 8. júla (TASR) – Atmosféru dôb minulých prinesie do parku pri andrássyovskom kaštieli v Betliari v Rožňavskom okrese historický piknik, ktorý tamojšie Múzeum Betliar (MB) organizuje v sobotu 13. júla od 14.00 h. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka MB Judita Krajčiová.



„Svojím umením bude návštevníkov počas celého pikniku zabávať skupina Classic Gipsy Music. Najmenší návštevníci sa budú môcť zabaviť pri aristokratických športových aktivitách ako kriket či bedminton alebo si vyrobiť malý suvenír za pomoci lektorky či vyskúšať si dobové kostýmy,“ uviedla Krajčiová.



Dodala, že pozvanie na historický piknik prijala aj urodzená spoločnosť, ktorú návštevníci budú môcť stretnúť a taktiež sa s ňou odfotografovať na lúke pred kaštieľom. „Tento rok sme pre návštevníkov múzea pripravili aj jednu novinku. Je ňou súťaž o najchutnejší múčnik, do ktorej sa môže zapojiť každý, kto na piknik prinesie upečený koláč a prihlási ho do súťaže,“ priblížila manažérka.



Okrem vlastných pochúťok prinesených z domu budú pre návštevníkov podujatia pripravené aj regionálne produkty a taktiež uhorkové sendviče a kuracie nugetky, obľúbené piknikové jedlo Andrássyovcov. „Každý, kto príde na piknik oblečený v dobovom kostýme, získa v tento deň vstup na prehliadku kaštieľa zdarma,“ zakončila Krajčiová.