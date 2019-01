BILČÍK: Naše manželstvo s Britániou čaká rozvod, možno veľmi škaredý

Hosťom Pavla Demeša je zahranično-politický expert strany SPOLU Vladimír Bilčík, témou rozhovoru je brexit.

Bratislava 18. januára (Tablet.TV) - Britskí občania sa referendom v roku 2016 rozhodli vystúpiť z Európskej únie. Dohodu o vystúpení, o ktorej sa rokovalo dlhé mesiace, tento týždeň odmietol drvivou väčšinou britský parlament. "Znamená to, že sme v bode, v ktorom sme začínali, stále nevieme, či a za akých podmienok Spojené kráľovstvo odíde a stále nevieme, aký brexit nás čaká," vysvetľuje V. Bilčík.



"Potvrdzuje sa, že britská politická scéna je vo veľkej kríze a rozklade a pre čokoľvek vo vzťahu k Európskej únii sa akákoľvek väčšina hľadá veľmi ťažko," dodáva analytik.



Až doposiaľ diskusia medzi Veľkou Britániou a EÚ nevyústila do jasnej odpovede na otázku, čo vlastne Briti chcú, myslí si Bilčík a dodáva, že to vytvára veľmi konkrétne dôsledky aj pre Slovensko. Scenáre vývoja, ktoré zhrnul aj predseda Európskej rady Donald Tusk, sú v zásade tri: brexit na základe nejakej dohody, žiaden brexit a brexit bez pravidiel, teda tvrdý brexit, vysvetľuje Bilčík.



"S Britmi máme manželstvo od roku 1973 (vstup Veľkej Británie do Európskych spoločenstiev - pozn. red.) a to manželstvo sa ide ukončiť rozvodom 29. marca a my vôbec netušíme, na základe akých pravidiel po ukončení toho manželstva budeme fungovať," myslí si Bilčík, zároveň však dodáva, že dohoda, ktorú v britskom parlamente odmietli, "je stále na stole, stále sa dá o nej opäť hlasovať a rokovať, ale Briti musia prísť s jasným posolstvom".



"Približne každý 50. Slovák žije vo Veľkej Británii," upozorňuje Bilčík. "Títo ľudia chcú mať istotu v tom, že vedia, aké bude ich postavenie po 29. marci, aké budú ich práva, ekonomické postavenie," dodáva a upozorňuje, že pokiaľ dohoda o brexite neexistuje a nie je právne záväzná, nedá sa spoliehať len na politické vyhlásenia britskej premiérky Theresy Mayovej.



"Potrebujeme vyslať jasný signál vo vzťahu k našim občanom, ako ich ochránime," myslí si analytik a dodáva, že tieto otázky treba riešiť na bilaterálnej úrovni.



V pondelok (21. januára) zasadá v Bratislave medzirezortná skupina pre brexit. "Vláda by mala jasne komunikovať, aká je naša stratégia, ako sme pripravení a akým spôsobom vieme pomôcť našim ľuďom, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve, ako aj všetkým ktorí tam budú po 29. marci cestovať," dodáva Bilčík.



Pozrite si reláciu SVET s Pavlom Demešom.