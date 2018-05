Kanaďania zdolali v predĺžení Lotyšov, postupujú do štvrťfinále

B-skupina (Herning):



Kanada - Lotyšsko 2:1 pp (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)



Góly: 3. Beauvillier (Pageau, Barzal), 61. McDavid (Nugent-Hopkins) - 42. Rubins (Rob. Bukarts, Blugers). Rozhodcovia: Reneau (USA), Wehrli (Švaj.) – Malmqvist (Švéd.), ŠEFČÍK (SR), vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 2966 divákov



Zostavy:



Kanada: Kuemper - Vlasic, Parayko, Ekblad, Edmundson, Nurse, Murray, Chabot - Bailey, O'Reilly, Schwartz - Schenn, McDavid, Nugent-Hopkins - Jost, Horvat, Eberle - Pageau, Barzal, Beauvillier



Lotyšsko: Gudlevskis - Galvinš, Cibulskis, Siksna, Sotnieks, Rubinš, Freibergs, Zile - Redlihs, Džerinš, Indrašis - Keninš, Abols, Balcers - Blugers, Rob. Bukarts, Rih. Bukarts - Razgals, Jevpalovs, Pavlovs - Meija



Tabuľka B-skupiny:



1. USA 6 4 2 0 0 37:10 16*



2. Fínsko 6 4 0 1 1 32:9 13*



3. Kanada 6 3 1 1 1 29:12 12*



4. Dánsko 6 3 1 0 2 13:16 11



-------------------------------------



5. Lotyšsko 6 2 1 2 1 15:16 10



6. Nemecko 6 1 1 2 2 16:17 7



7. Nórsko 7 1 1 1 4 13:31 6



8. Kórejská rep. 7 0 0 0 7 4:48 0**



* - postup do štvrťfinále



** - zostup do A-skupiny I. divízie MS

Herning 14. mája (TASR) - Hokejisti Kanady vyhrali v pondelňajšom večernom dueli B-skupiny MS v Dánsku nad Lotyšskom 2:1 po predĺžení a definitívne si zabezpečili postup do štvrťfinále.Disciplinovane hrajúci Lotyši držali s favoritom krok a cenný bod pre nich zariadil v tretej tretine vyrovnávajúcim gólom na 1:1 mladý obranca Kristians Rubins. V predĺžení rozhodol o triumfe Kanaďanov Connor McDavid. Lotyši v utorok zabojujú v priamom súboji o štvrťfinále proti Dánsku a potrebujú akúkoľvek výhru.Kanaďania figurujú pred vyvrcholením bojov v základných skupinách v tabuľke na 3. mieste s dvanástimi bodmi, v utorok o 16.15 h ich čaká zápas s Nemeckom. Lotyši v ten istý deň o 20.15 h zabojujú v priamom súboji o štvrťfinále proti Dánsku a potrebujú akúkoľvek výhru.Kanaďania začali podľa očakávania aktívnejšie a už po 171 sekundách sa ujali vedenia. Po strele Barzala prešiel puk pomedzi betóny brankára Gudlevskisa a zostal za jeho chrbtom, do bránky ho potom pohotovo zasunul Beauvillier - 1:0. Favorit bol síce strelecky aktívnejší, ale jeho profesorská hra v prvej tretine ďalšie výraznejšie šance nepriniesla a Lotyši sa držali na dostrel.V prvej polovici druhej periódy boli dokonca aktívnejší tím a medzi 25. a 30. minútou mohli postupne vyrovnať Blugers, Redlihs a Indrašis, no Kuemper držal čisté konto. Zámorský tím dal o sebe opäť výraznejšie vedieť až v 36. minúte, no McDavid v rýchlom protiútoku nevyužil svoju šancu a dorážka nevyšla ani Nugentovi-Hopkinsovi.Lotyši sa vyrovnania dočkali na začiatku tretej tretiny, keď sa presadil mladý obranca Rubins - 1:1. Kanaďania potom bez väčšej šance odohrali svoje vôbec prvé dve presilovky v zápase. Sedem minút pred koncom trafil McDavid hornú žrď a Lotyši v závere riadneho času dokázali odolať tlaku súpera. Extra bod pre Kanadu zariadil hneď v prvej minúte predĺženia McDavid.