Nóri vyhrali, Kórea zostupuje do divízie

B-skupina (Herning):



Kórejská republika - Nórsko 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)



Góly: 14. Lindström (M. Olimb, Espeland), 47. Valkvae Olsen (Bastiansen, Espeland), 51. Holos (K. A. Olimb, Thoresen). Rozhodcovia: Iverson (Kan.), Kaukokari (Fín.) - Goljak (Biel.), McCrank (Kan.), vylúčení: 6:1 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 3330 divákov



Zostavy:



Kórea: Dalton - Kim Won-džun, Young, Regan, I Don-ku, Seo Jeong-džun, Plante, O Hjun-ho - I Čchong-hjon, Kim Ki-sung, Kim Sang-wu - Radunske, Čcho Min-ho, Swift - Pak Čin-gjo, An Čin-hi, Pak Wu-sang - Šin Sang Wu, I Jung-jun, Šin Sang-Hun - Kim Won-džung



Nórsko: Haugen - Holös, Bonsaksen, Johannesen, Bull, Sörvik, Espeland, Sveum - K. A. Olimb, M. Olimb, Lindström - Valkvae Olsen, Bastiansen, Salsten - Thoresen, Forsberg, Trettenes - Kristiansen, Roest, Röymark - Hoff



Tabuľka B-skupiny:



1. USA 6 4 2 0 0 37:10 16*



2. Fínsko 6 4 0 1 1 32:9 13*



3. Dánsko 6 3 1 0 2 13:16 11



4. Kanada 5 3 0 1 1 27:11 10



-------------------------------------



5. Lotyšsko 5 2 1 1 1 14:14 9



6. Nemecko 6 1 1 2 2 16:17 7



7. Nórsko 7 1 1 1 4 13:31 6



8. Kórejská rep. 7 0 0 0 7 4:48 0**



* - postup do štvrťfinále



** - zostup do A-skupiny I. divízie MS

Herning 14. mája (TASR) - Hokejisti Kórejskej republiky zostúpili do A-skupiny I. divízie MS. Vo svojom záverečnom vystúpení v základnej B-skupine svetového šampionátu prehrali v Herningu s Nórskom 0:3 a pri svojej premiérovej účasti medzi elitou nezískali ani bod s výrazne pasívnym skóre 4:48. Na istotu záchrany potrebovali vyhrať nad Nórmi v riadnom hracom čase.Čisté konto si pripísal so 17 zákrokmi nórsky brankár Lars Haugen a jeho tím obsadil v skupine konečné siedme miesto so šiestimi bodmi.Existenčný duel odštartovali Kórejčania bez rešpektu. Po štyridsiatich sekundách vybojovali presilovku, ktorú po nahodení Regana od modrej aj bleskovo zužitkovali. Nórski tréneri však využili "challenge" a arbitri gól po dlhej porade neuznali pre nedovolené postavenie hráča v bránkovisku. Severania sa do prvej vážnejšej šance dostali až v 10. minúte, ale Ken Andre Olimb sa nepresadil. O štyri minúty neskôr už však Lindström v presilovke z prvej prestrelil Daltona a Nóri viedli 1:0.Druhá tretina priniesla veľmi málo vzruchu, skôr taktický boj bez vylúčení a s minimom šancí na oboch stranách. Kórejčania sa ťažko presadzovali cez kompaktnú defenzívu súpera, na konci prostrednej časti mohli inkasovať, no Dalton zachránil pred Röymarkom. Aktívnejší Nóri pridali gólovú poistku v 47. minúte, keď Bastiansen obkorčuľoval bránku a úplne voľný Valkvae Olsen trafil odkrytú bránku - 0:2.Odpor Kórejčanov definitívne zlomil presný zásah Holösa od modrej čiary na 3:0 desať minút pred koncom v presilovej hre.Bryan William Young, obranca Kórejskej republiky:Ken Andre Olimb, útočník Nórska: