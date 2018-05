Švédsko si zo zápasu s Čechmi odnáša 3 body

Švédsko - Česko 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)



Góly: 5. Rakell (Janmark, Lindholm), 8. Janmark (Rakell), 44. Zibanejad (Rakell) - 34. Hronek (Červenka, Hyka), 56. Hyka (Faksa). Rozhodcovia: Lemelin (Rak.), Olenin (Rus.) – Fluri (Švaj.), Goľak (Bielorus.), vylúčení na 2 min.: 6:5, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 12490 divákov (vypredané).



Švédsko: Hellberg – A. Larsson, Ekman-Larsson, Klingberg, Lindholm, Wikstrand, Gustafsson – Rakell, Zibanejad, Janmark – Pettersson, Backlund, Nyquist – de La Rose, J. Larsson, Pääjärvi - Everberg, Kempe, Andersson



ČR: Rittich - Gudas, Jordán, Sklenička, Moravčík, Polášek, Šulák, Hronek - Hyka, Faksa, Červenka - Nestrašil, Plekanec, Jaškin - Řepík, Horák, Kubalík - Chytil, Kousal

Tabuľka A-skupiny:



1. Rusko 2 2 0 0 0 14:0 6



2. Švédsko 2 2 0 0 0 8:2 6



3. Francúzsko 2 1 0 0 1 6:9 3



4. Švajčiarsko 1 0 1 0 0 3:2 2



5. Česko 2 0 1 0 1 5:5 2



6. Slovensko 1 0 0 1 0 2:3 1



7. Rakúsko 2 0 0 1 1 2:10 1



8. Bielorusko 2 0 0 0 2 2:11 0

Kodaň 6. mája (TASR) - Hokejisti Švédska zvíťazili aj vo svojom druhom zápase v kodanskej A-skupine MS, keď si v nedeľu popoludní poradili s Českom tesne 3:2. "Tre kronor" majú po dvoch zápasoch na konte plný počet bodov, rovnako ako prvé Rusko.Prvú veľkú šancu mal v 2. minúte švédsky obranca Klingberg, ktorý sa dostal za obranu, no bekhendom Ritticha neprekonal. O ďalšie tri nepochodil ani Pettersson, no krátko po ňom predviedli "tre kronor" rýchly, kombinačný útok a Rakell trafil z ľavého kruhu do šibenice - 1:0.Česi pohrozili po akcii Červenku s Horákom, no to rozbehnutých severanov nezastavilo a v 8. minúte bolo už 2:0. Prvú presilovku využil Janmark, ktorý ako prvý našiel puk v skrumáži pred Rittichom. Česi mohli znížiť v 9. minúte, Plekancova strela však skončila len na brvne. O tri minúty spálil skúsený center ďalšiu gólovku. V 15. minúte nepochodil na druhej strane Rakell.V úvode druhého dejstva mal dobrú šancu Hyka, ale potom roztočili kolotoč Švédi a pri hre 5 na 5 niekoľko minút nenechali vyjsť súpera z tretiny. Ďalšie momenty ale patrili už Čechom. Dôvodom bola nedisciplinovanosť a zbytočné fauly severanov, ktorí hrali tri oslabenia v rade a pri krátkom, deväťsekundovom o dvoch hráčov inkasovali z hokejky Hroneka - 2:1.V 44. minúte však viedli Švédi opäť o dva góly, Rakell prihral pred bránku Zibanejadovi, ktorý bekhendom ponad ležiaceho obrancu trafil do šibenice - 3:1. V strede záverečného dejstva si tímy zahrali dlhšie pásmo 4 na 4 a oba si vytvorili šance. Najprv dorážal Backlund a viderozhodca musel potvrdiť, že puk neskončil za bránkovou čiarou, na druhej strane mal Hellberg robotu s nájazdom Faksu.Česi hrali päť minút pred koncom presilovku a Hyka delovkou ešte zdramatizoval duel - 2:3. Minútu a desať sekúnd pred koncom odvolali brankára, ale vyrovnávajúceho gólu sa nedočkali.Mikael Backlund, kapitán Švédska:Dominik Kubalík, útočník Česka: