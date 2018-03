Muža uznali vinným z pokusu o vraždu moslimky

Moore bol na svoj čin hrdý, ako sa krátko po ňom vyznal svojmu nevlastnému bratovi. Na moslimku zaútočil päť dní po neúspešnom bombovom útoku na londýnskej stanici metra.

Londýn 2. marca (TASR) - Muža, ktorý vlani prešiel autom moslimku, uznali v piatok vinným z pokusu o vraždu. Podľa britského súdu išlo o zločin z nenávisti, ktorý mal byť pomstou za útoky islamských extrémistov, informovala agentúra AP.



Súd v Nottinghame uznal Paula Moora za vinného z útoku, ku ktorému došlo 20. septembra 2017 v stredoanglickom meste Leicester. Ťažké zranenia pri ňom utrpela 47-ročná moslimka Zaynab Husseinová.



Prokuratúra uviedla, že 21-ročný Moore so svojím Volkswagenom vrazil do Husseinovej, ktorú ešte prešiel, keď už ležala na zemi. Žena utrpela zlomeniny panvy, chrbtice a nohy a takmer tri mesiace strávila v nemocnici. Život jej zachránili vďaka náročnej operácií, avšak zostala pripútaná na lôžko, napísala spravodajská stanica BBC.



O niekoľko minút po prvom útoku sa Moore pokúsil zraziť autom 12-ročnú školáčku, ktorá ale vyviazla bez zranení.



Moore bol na svoj čin hrdý, ako sa krátko po ňom vyznal svojmu nevlastnému bratovi. Na moslimku zaútočil päť dní po neúspešnom bombovom útoku na londýnskej stanici metra.



Po piatkovom rozhodnutí súdu Husseinovej manžel Barre Duale povedal Moorovi, že "zaútočil na britskú matku, britskú manželku, produktívnu britskú pracovníčku a charitatívnu dobrovoľníčku."



"Neútočil na teroristov. Pripojil sa k nim tým, že urobil to, čo robia oni, a teda zaútočil na nevinnú ženu," uviedol Duale. O výške trestu súd rozhodne 27. marca.