Britskí dovolenkári odkladajú rezervácie trajektov na budúce leto

Predbežné rezervácie niektorých pravidelných zákazníkov na budúce leto klesli o 4 % až 5 %, uviedla spoločnosť.

Londýn 5. novembra (TASR) - Britskí dovolenkári odkladajú rezervácie miesta na trajektoch cez Lamanšský prieliv na budúce leto. Dôvodom sú obavy z dôsledkov brexitu. Uviedla to v pondelok spoločnosť Brittany Ferries.



Konkrétnejšie, predbežné rezervácie niektorých pravidelných zákazníkov na budúce leto klesli o 4 % až 5 %, uviedla spoločnosť. Podľa Nigela Wonnacotta z Brittany Ferries sa ľudia obávajú vplyvu brexitu na cestovanie s domácimi zvieratami, zdravotné poistenie či vodičské preukazy.



Pokles rezervácií ovplyvnil aj tok hotovosti spoločnosti Brittany Ferries, dodal Wonnacott a vyjadrili obavy z toho, či bude schopná naplniť svojich 10 trajektov. Na budúci rok si má pritom prevziať od dodávateľa nové plavidlo s kapacitou až 1700 cestujúcich.



"Vieme, že neistota a nestabilita v Spojenom kráľovstve budú mať následky na oboch stranách kanála," povedal Christophe Mathieu, výkonný riaditeľ spoločnosti. Slabá alebo dokonca žiadna dohoda by mohla tvrdo zasiahnuť britské ostrovy aj Bretónsko a Normandiu.



Spoločnosť Brittany Ferries bola založená v roku 1972. Zabezpečuje lodnú dopravu z Veľkej Británie a Írska do Francúzska a Španielska, pričom Briti navštevujúci Francúzsko a severné Španielsko tvoria 85 % jej cestujúcich.



Za tri mesiace do konca septembra 2018 zaznamenala spoločnosť nárast počtu cestujúcich medziročne o 2 % na takmer 1,1 milióna ľudí. Niektorí z nich však v prieskume uviedli, že obavy z brexitu ovplyvňujú ich budúce plány.



"Zvyčajne si rezervujeme dopravu a ubytovanie na budúci rok vopred, pretože sme nezávislí cestovatelia, ale (teraz) čakáme na to, aké víza, cestovné povolenia, atď. budeme potrebovať, lebo sa obávame, že možno nebudeme mať všetku potrebnú dokumentáciu pred cestou včas," skonštatoval Graeme Murphy, podľa ktorého možno na budúci rok prvýkrát nevyrazí na pravidelnú dovolenku mimo Británie.



Ani Mervyn Hill si zatiaľ nerezervoval dovolenku, kým sa situácia nevyjasní, keďže potrebuje špecifické poistenie na pokrytie existujúcich zdravotných problémov.



Ale nie všetci dopravcovia evidujú pokles rezervácií. Podľa hovorcu spoločnosti Eurotunnel, ktorá prevádzkuje vlakové spojenie podmorským tunelom medzi oboma brehmi Lamanšského prielivu, sú doterajšie "rezervácie silné".