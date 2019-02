Bývalá ministerka zahraničných vecí Cipi Livniová odchádza z politiky

Livniová bola do roku 2005 členkou pravicovej strany Likud, kde bola zástupkyňou umierneného krídla. V roku 2004 sa jej podarilo presvedčiť vládu, aby zahlasovala za odchod Izraela z pásma Gazy.

Tel Aviv 18. februára (TASR) - Bývalá izraelská ministerka zahraničných vecí Cipi Livniová z centristickej strany ha-Tnua odchádza z politiky. Informovala o tom agentúra DPA.



"Roky som tvrdila, že prvý je štát, za ním nasleduje strana a až potom som ja," vyhlásila Livniová v pondelok na tlačovej konferencii. "Dnes oznamujem, že hnutie sa v nadchádzajúcich voľbách nebude uchádzať o podporu voličov pod mojím vedením," dodala politička, ktorá mala počas pôsobenia na poste ministerky zahraničných vecí v rokoch 2006 až 2009 veľký rešpekt Západu.



Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky by sa ha-Tnua (Hnutie) po voľbách, ktoré sa budú konať 9. apríla, nedostala do parlamentu. Livniová (60) sa vyjadrila, že chce zabezpečiť, aby hlasy jej prívržencov neprepadli.



Predseda izraelskej Strany práce Avi Gabaj 1. januára prekvapivo vyhlásil koniec spolupráce so stranou ha-Tnua. Oba politické subjekty boli vo voľbách v roku 2015 na spoločnej kandidátke. Spolu získali 24 mandátov a stali sa tak druhou najsilnejšou frakciou v parlamente, kde boli hlavnou opozičnou skupinou.



Livniová bola do roku 2005 členkou pravicovej strany Likud, kde bola zástupkyňou umierneného krídla. Známou sa stala ako sprostredkovateľka, ktorej sa v roku 2004 podarilo presvedčiť vládu, aby zahlasovala za odchod Izraela z pásma Gazy. O rok neskôr sa stala členkou strany Kadima, ktorú založil vtedajší premiér Ariel Šaron.



Stranu ha-Tnua založila Livniová v roku 2012. Politička sa angažovala predovšetkým na poli medzinárodných vzťahov. Zúčastňovala sa na mierových rokovaniach s Palestínčanmi a zasadzovala sa o ich obnovenie.