ČAPUTOVÁ: Žijeme dobu na križovatke, dôležité budú každé voľby

Jednoduché vysvetlenia typu, že za protestami Za slušné Slovensko stál nejaký zlý pán zo Spojených štátov, spúšťajú v ľuďoch deštruktívne vlny, hoci je to preukázateľná lož, povedala Z. Čaputová.

Bratislava 8. marca (Teraz.sk) – TABLET.TV a Teraz.sk prinášajú seriál rozhovorov Pavla Demeša s kandidátmi na post prezidenta SR.



Nezávislá prezidentská kandidátka s podporou strany Progresívne Slovensko Zuzana Čaputová mala možnosť osobne niekoľko mesiacov spolupracovať s investigatívnym novinárom Jánom Kuciakom na niektorých kauzách. Jeho vraždu začiatkom minulého roka považuje za „mrazivé prebudenie pre slovenský národ“.



„Bolo to mrazivé prebudenie do reality pre mnohých ľudí, ktorí dovtedy nestíhali registrovať záplavu káuz, ktoré Ján a ďalší investigatívni novinári riešili,“ povedala v diskusii Pavla Demeša POVOLANIE PREZIDENT.

„Nasledovalo niečo ako pokus o systémovú alebo personálnu úpravu. Nepovažujem ju za dostatočnú, vnímam ju ako dočasné riešenie. Vnímam plné námestia ako jasné volanie po zmene. Ľudia ju vyjadrujú slovami: spravodlivosť, férovosť a slušnosť,“ dodala Čaputová.



Zároveň sa ostro ohradila proti politickým vyhláseniam, podľa ktorých mohol protesty hnutia Za slušné Slovensko podporovať prostredníctvom tretieho sektora americký finančník a filantrop George Soros. „Je to preukázateľná lož. Spúšťa to v ľuďoch isté nebezpečné javy a tendencie. Siahajú po jednoduchých vysvetleniach a jedno z nich je, že za všetkým je nejaký zlý pán zo Spojených štátov. V ľuďoch to spúšťa nebezpečné deštrukčné vlny. Hovorím o konkrétnych veciach, ktoré sa týkajú napríklad tretieho sektora. Vyhrážky zabitím, ktoré dostávala aj organizácia, kde som predtým pôsobila ja, Via Iuris. Spúšťa to najnižšie pudy a najmä vôbec nie opodstatnene,“ zdôraznila.







Podľa Čaputovej celá spoločnosť prežíva krízu dôvery k politickej reprezentácii. „Vnímam to tak, že žijeme dobu na križovatke. Každé voľby, ktoré nás teraz čakajú, vrátane parlamentných na budúci rok, vnímam ako veľmi významné. Ak sa nám nepodarí vrátiť ľuďom nádej a dôveru v to, že demokracia je to najlepšie spoločenské zriadenie, ktoré ľudia vymysleli, môže byť už neskoro. Chcela by som svojim programom prispieť k tomu, aby sa vrátila férovosť a pocit dôvery v túto krajinu,“ vyhlásila.





Prezidenti

Z doterajších slovenských prezidentov cíti najväčší rešpekt k Michalovi Kováčovi. „Najpozitívnejšiu inklináciu mám k prvému prezidentovi, pánovi Kováčovi. Budoval úrad, mal štartovaciu pozíciu náročnejšiu, než ostatní prezidenti a všetci si pamätáme, v akej náročnej dobe svoju službu vykonával, dobe mečiarizmu,“ povedala Zuzana Čaputová.



„Druhým inšpirátorom je prezident Kiska. Samozrejme, že každý z nás by uchopil funkciu iným spôsobom. Ale prezidenta Kisku si vážim ako človeka, ktorého považujem za autentického, ktorému verím, že hodnoty, dôvody a motivácia s ktorou išiel do projektu, boli pravé. Veľmi úzko to súviselo s utrpením, ktorého sa dotýkal v rámci svojho projektu Dobrý anjel. Dôverujem tomu, že to myslel s krajinou dobre,“ zdôraznila.



Naopak, kritický postoj má k prezidentovi vojnového Slovenského štátu Jozefovi Tisovi. „Môj postoj, vzhľadom na historické fakty, je kritický. Nestotožňujem sa s relativizovaním jeho pôsobenia vzhľadom na kontext a dobu. Doba bola zložitá, ale to nie je dôvod na relativizovanie hodnôt ako je humanizmus alebo solidarita,“ konštatovala Čaputová.



V zahraničí hľadá inšpiráciu v politikoch, akým bol napríklad americký prezident Barack Obama, nemecká kancelárka Angela Merkelová, či francúzsky prezident Emmanuel Macron. „Inšpiračným zdrojom je pre mňa Mahátmá Gándhí, možno aj vzhľadom na profesijnú príbuznosť, keďže bol právnikom, ale aj vzhľadom k pokojnému a nenásilnému riešeniu sporov,“ poznamenala.





Služba ľuďom a zahraničná politika

Čaputová sa považuje za hrdú Slovensku a za najväčšieho Slováka osobne považuje Milana Rastislava Štefánika. „Cítim sa ako nezávislý a demokratický kandidát, hoci som členkou politickej strany. Som kandidátka, ktorá so svojou ponukou spája tému spravodlivosti, lebo to súvisí s mojim životným a osobnostným príbehom. Som kandidátka, ktoré preferuje rešpekt k individualite a rôznorodosti,“ povedala.



„Venovala som sa ľuďom, právnej službe ako advokátka a ako verejnú službu vnímam aj tento post. Od júna cestujem po Slovensku a stretávam sa s ľuďmi. Moje očakávanie bolo, že mi ľudia v regiónoch budú hovoriť o chýbajúcej infraštruktúre alebo nezamestnanosti, ale to, s čím sa stretávam od Žiliny na východ je to, že deti nám odchádzajú do zahraničia a nemajú záujem sa vrátiť. Krajina akoby pre deti nebola atraktívna,“ dodala Čaputová.



V zahraničnej politike sa chce orientovať jednoznačne na Európsku úniu a NATO. „Môj názor je jednoznačne proeurópsky a proatlantický. Európska únia čelí mnohým výzvam, ktoré musí riešiť. Dúfam, že blížiace sa eurovoľby nedopadnú spôsobom, ktorý bude znamenať deštrukciu,“ poznamenala.



Hoci pozitívne vníma ruskú kultúru či históriu, podstatne kritickejší postoj má k dnešnej politickej reprezentácii Ruskej federácie. „Rusko je silný hráč, ktorý mnohými dnes už preukázanými krokmi akoby spochybňuje hodnoty alebo jednotu Európskej únie. Plne sa stotožňujem so sankciami, ktoré boli v súvislosti s anexiou Krymu v roku 2014 udelené, vzhľadom na to, že doposiaľ nedošlo k naplneniu Minských dohôd,“ povedala.



Čaputová má záujem na dobrej spolupráci s našimi susedmi z V4, Českom, Poľskom a Maďarskom. „Je nesporne dôležité, aby sme mali dobrý a konštruktívny vzťah s krajinami, ktoré nás obklopujú. To ale neznamená, že nemáme mať jasno v hodnotovej orientácii. Prípadne, ak sa deje v okolitých krajinách niečo, čo nie je v súlade s hodnotami Európskej únie. Treba zachovať rešpekt k tomu, že sú to vnútropolitické záležitosti, ale zároveň, pokiaľ sme súčasťou spoločného klubu, v tomto zmysle je úplne namieste mať korektnú a otvorenú komunikáciu, pokiaľ sú tieto hodnoty ohrozované,“ upozornila.



Jej prvou zahraničnou cestou v prípade zvolenia by bola tradičná návšteva Českej republiky. „Ďalšie cesty by zrejme smerovali do významných západoeurópskych krajín, ale nepochybne by boli aj stretnutia s ostatnými krajinami V4,“ uzavrela Čaputová.