Čech, ktorý porazil mozgovú mŕtvicu kmeňovými bunkami, napísal knihu

Brno 5. februára (OTS) - Mozgové príhody sa radia medzi najčastejšie dôvody úmrtia či dlhodobého a závažného zdravotného postihnutia. V súčasnej dobe sa toto ochorenie netýka už „len" seniorov, ale postihuje často i podstatne mladšie ročníky. Výnimkou nebol ani Ing. Luboš Kulha, ktorého mozgová mŕtvica postihla vo veku 46 rokov. Z plného zdravia sa ocitol v nemocnici v ohrození života plný starostí, čo bude ďalej. Vsadil ale na zmenu životného štýlu a podstúpil unikátnu liečbu kmeňovými bunkami. A dnes? Po 2 rokoch sa úplne uzdravil. Žije plnohodnotný život s manželkou a malými deťmi a dokonca o svojom príbehu napísal knihu. Tá už je na svete a pokrstí ju významný český spisovateľ Michal Viewegh. Zázrak? Nie! „Len" spojenie unikátnych liečebných postupov a aktívneho prístupu pacienta.Krst knihy Ing. Luboša Kulhusa uskutoční na sviatok sv. Valentína vo štvrtok 14. februára 2019 od 17.30 hod. v Paláci kníh Luxor na Václavskom námestí 41 v Prahe. Autor do knihy preniesol svoje skúsenosti so závažným ochorením – cievnou mozgovou príhodou, s následnou liečbou a s celým procesom uzdravovania. Na krste svojej knihy nám povie o tom, čo ochoreniu predchádzalo, ako zvládal ťažké chvíle v ohrození života i to, ako sa s celou situáciou vyrovnal.Vzhľadom k tomu, že cievna mozgová príhoda postihuje mnoho ľudí na celom svete, vedci a lekári hľadajú nové možnosti. V súčasnosti možno totiž samotnou rehabilitáciou docieliť čiastočné zlepšenie stavu pacientov predovšetkým v prvom roku po mozgovej mŕtvici. Potom však zlepšovaniu pohybu, reči i ďalších bežných schopností bráni chronický zápal, ktorý pretrváva v mieste poškodenia mozgu. K najmodernejším liečebným metódam prispieva regeneratívna medicína, predovšetkým prístupy, ktoré využívajú regeneratívny potenciál kmeňových buniek pre potlačenie chronickej zápalovej reakcie prebiehajúcej v mozgu. Kmeňové bunky, predovšetkým tzv. mezenchymálne kmeňové bunky z tukového a spojivového tkaniva, totiž vedia potlačiť zápal a navodiť regeneráciu a opravu poškodených tkanív. Aplikáciu kmeňových buniek podstúpil i Ing. Kulha, ktorý prekonal cievnu mozgovú príhodu vo svojich 46 rokoch. Mal silno poškodenú rovnováhu a koordináciu pohybov horných i dolných končatín, spočiatku nebol schopný sa sám posadiť ani vstať. Postupne po aplikácii kmeňových buniek upravil i svoj životný štýl – zameral sa na zdravú stravu a pravidelné cvičenie a dosiahol fantastické výsledky.vysvetľuje prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D. , vedúci lekár brnenskej kliniky Cellthera a uznávaný odborník na liečbu kmeňovými bunkami, atestovaný imunológ a onkológ, ktorý bude na krste prítomný a veľmi rád zodpovie prípadné otázky o kmeňových bunkách a regeneratívnej medicíne.Knihu pokrstí významný český spisovateľ Michal Viewegh, ktorý je autorom rady románov, z ktorých sa mnohé stali bestsellermi a boli tiež sfilmované.