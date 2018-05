Čelná zrážka dvoch vozidiel si vyžiadala život 38-ročného vodiča

Vodič Felicie podľa jeho informácií podľahol zraneniam priamo na mieste nehody, keďže utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.

Bratislava/Trenčín 19. mája (TASR) – Život 38-ročného vodiča, otca dvoch detí, si vyžiadala dopravná nehoda medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom, pri ktorej sa čelne zrazili dve autá. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



"Podľa doterajších zistení k dopravnej nehode došlo tak, že 20-ročný Matúš z Krajného (okres Myjava) jazdil na Audi A4 smerom od Trenčína na Nové Mesto nad Váhom. Začal predbiehať pred ním idúce vozidlo a pri začatom predbiehajúcom manévri prešiel do stredu cesty, začal havarijne brzdiť, následne vozidlom prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s oproti idúcim vozidlom Škoda Felicia, ktoré riadil 38-ročný Martin z Trenčína. Vodič Felicie aj napriek snahe vyhnúť sa zrážke jej nedokázal zabrániť," uvádza Policajný zbor.



Vodič Felicie podľa jeho informácií podľahol zraneniam priamo na mieste nehody, keďže utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Vodič Audi sa zranil ľahko. Z jeho troch spolujazdcov jeden utrpel ťažké zranenia a ostal hospitalizovaný v nemocnici. Zvyšní dvaja boli zranení ľahko.







"Dopravní policajti mladého vodiča podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Na mieste mu zadržali vodičský preukaz. Na miesto dopravnej nehody je prizvaný aj súdny znalec z odboru cestná doprava," informuje ďalej polícia na sociálnej sieti. Dopravu počas dokumentovania tejto tragickej dopravnej nehody riadili policajti.



Vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície z Trenčína začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. Príčina a miera zavinenia tragickej dopravnej nehody je v štádiu vyšetrovania.