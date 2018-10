Chomutov vymenil Skokana do Pardubíc

Skokan odohral za chomutovských pirátov dve kompletné sezóny, v ročníku 2018/2019 mal po siedmich zápasoch dva kanadské body za gól a asistenciu.

Chomutov/Pardubice 13. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Dávid Skokan zmenil pôsobisko v rámci českej extraligy. Už bývalý hráč Chomutova sa stal súčasťou hráčskej výmeny s HC Dynamo Pardubice. Kluby o tom informovali na svojich oficiálnych webstránkach.



Skokan odohral za chomutovských "pirátov" dve kompletné sezóny, v ročníku 2018/2019 mal po siedmich zápasoch dva kanadské body za gól a asistenciu. Pôsobenie v Pardubiciach bude pre neho štvrtým v rámci najvyššej českej súťaže, v minulosti už obliekal aj dresy Slavie Praha a Hradca Králové. Do Pardubíc prišiel výmenou za českého útočníka Tomáša Svobodu.



"Už dlhšie sme vyvíjali úsilie, aby sme získali šikovného ľaváka. Vidíme ho v Dávidovi, ktorý má skúsenosti aj z dvoch svetových šampionátov. Jeho prednosťou je výborné korčuľovanie, v jeho hre dominuje široká škála zručností. Je to zároveň agresívny hráč a veríme, že do nášho útoku prinesie oživenie a nájde uplatnenie aj v presilových hrách," uviedol športový manažér Pavel Marek pre internetovú stránku pardubického klubu.