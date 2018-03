Chrípková epidémia ustupuje, svoje brány tento týždeň zavrelo 30 škôl

Chrípková sezóna by mala trvať do 18. kalendárneho týždňa tohto roka.

Bratislava 16. marca (TASR) - Chrípková epidémia je na ústupe, počet chorých klesá. Jednotlivé kraje hlásia už iba jej sporadický výskyt, informuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Svoje brány napriek tomu zavrelo vyše 30 škôl, v niektorých nemocniciach v Bratislavskom kraji stále platí zákaz návštev.



Počas týždňa lekári nahlásili 7755 prípadov chrípky, chorobnosť klesla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 22,6 percenta. Lekári však celkovo nahlásili 60.703 akútnych respiračných ochorení (ARO) vrátane chrípky, chorobnosť v tomto prípade klesla o 9,3 percenta.



"Od začiatku chrípkovej sezóny 2017/2018 lekári zaznamenali 41 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI), v ôsmich prípadoch to skončilo úmrtím," povedal Mikas.



Chrípková sezóna by mala trvať do 18. kalendárneho týždňa tohto roka. Odporúčajú ho najmä chronicky chorým, starším ľuďom, tým s oslabenou imunitou či zdravotníckym pracovníkom.



Treba však dbať aj iné preventívne opatrenia. ÚVZ radí poriadne vetrať a umývať si ruky. Dôležité je tiež primerane sa obliekať či vyhýbať sa priestorom s vysokou koncentráciou ľudí. Účinne a často vetrať treba najmä v škôlkach, školách a na pracoviskách. Šíreniu nákazy medzi škôlkarmi môžu zabrániť ranné kontroly pred vstupom dieťaťa do kolektívu.



Ľuďom môže pomôcť aj dostatok odpočinku či správna výživa s množstvom ovocia, zeleniny a tekutín. Niektoré odporúčania zahŕňajú aj obmedzenie podávania rúk počas chrípkovej sezóny. Pri kýchaní treba používať papierové vreckovky.



V Trenčianskom kraji klesá chorobnosť už štyri týždne

Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili tento týždeň 8337 akútnych respiračných ochorení (ARO). Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 4,43 percenta a znížila sa už štvrtý týždeň po sebe. Informovala hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmila Bučková.



Najvyššia chorobnosť na ARO bola tento týždeň v TSK v okrese Bánovce nad Bebravou, kde dosiahla úroveň 2936 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť (1461 ochorení na 100.000 obyvateľov) bola v okrese Považská Bystrica.



Z celkového počtu ochorení bolo 1332 ochorení na chrípku. Chrípková chorobnosť klesla tento týždeň o 10,18 percenta. Chrípka najviac trápila mládež od 15 do 19 rokov. Pre chrípku museli tento týždeň prerušiť školskú dochádzku iba v jedinej materskej škole v okrese Bánovce nad Bebravou.