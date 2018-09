ČÍŽ: Pre Smer nemôže byť lepšia správa ako vypátranie vrahov J.Kuciaka

UPOZORNENIE: Celú diskusiu s Miroslavom Čížom v televíznej podobe zverejní Teraz.sk v piatok 28. septembra.

Bratislava 27. septembra (Teraz.sk) – Pre Smer-SD nemôže byť lepšia správa ako to, ak by boli vrahovia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vypátraní a následne potrestaní. V reakcii na štvrtkový zásah protizločineckej jednotky NAKA, ktorá zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti súvisiacej s touto dvojnásobnou vraždou, to v diskusii na TABLET.TV povedal podpredseda poslaneckého klubu Smer-SD Miroslav Číž.povedal Číž.Dodal, že ministri vnútra za Smer-SD od začiatku robili všetko preto, aby reálne pomohli orgánom činným v trestnom konaní pri objasňovaní prípadu.zdôraznil Číž.Zároveň ale konštatoval, že sa vražda veľmi rýchlo spolitizovala.dodal podpredseda poslaneckého klubu Smer-SD.Nemyslí si, že vyšetrovaniu pomohol občiansky tlak. Naopak, očakáva, že ak by sa aj podarilo kauzu dvojnásobnej vraždy úplne vyriešiť, na protestoch ju nahradia iné témy.tvrdí Číž.Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Kuciaka a jeho snúbenicu zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm.